6 Kameralı Realme X50 Youth'un Kamera Detayları Ortaya Çıktı

Realme X ailesi gün geçtikçe büyüyor. Serinin yeni üyesi olacağı belirtilen Realme X50 Youth versiyonu, toplamda altı kamerayla gelecek. Telefonun önünde 2, arkasında ise 4 kamera bulunacak.

Realme’nin X serisi akıllı telefon ailesi gün geçtikçe büyüyor. Realme X50 5G Ocak ayında satışa çıkarken onu bir ay sonra gelen Pro versiyonu takip etmişti. Telefonun başka modelleri de gelmeye hazırlanıyor.

İddialara göre Realme, yakın zamanda X3 ve X3 SuperZoom akıllı telefonlarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu iki telefona eşlik edeceği söylenen üçüncü telefon ise Realme X50 Youth Edition olacak.

Tam altı kameralı sistem

Çin menşeli iddialara göre yeni telefonda toplam altı kamera bulunacak. Bu kameralardan ikisi ekranın ön tarafında olacak, dördü ise arkada yer alacak. Realme X50 ve X50 Pro modellerinde de 6 kamera olduğu için bu çok da şaşırtıcı değil.

X50 Youth versiyonda kamera sayısı değişmese de kamera kompozisyonunda değişiklikler söz konusu oluyor. Temel X50 modeli önde 16 MP + 8 MP ultra geniş açı kamerası ile gelirken arkada ise 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP şeklinde bir dizilimse sahipti. X50 Youth’ta ise ön kameralar 16 MP + 2 MP, arka kameralar ise 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olacak.

X50 Youth daha uygun fiyatlı olacak

Realme X50 Youth ile birlikte kameraların daha düşük megapikselli versiyonlarla değiştirilmesi hiç de beklenmedik bir şey değil zira bu telefon, serideki diğer kardeşlerinden daha ucuz olacak. Ne yazık ki bu telefon hakkındaki detaylar pek fazla değil ancak telefonun 5G desteği olacağı biliniyor. Bu da Snapdragon 765G veya MediaTek Dimensity 800 SoC’lerden birinin telefonda yer aldığını gösteriyor.

Muhtemelen firma MediaTek’in işlemcisini tercih edecek ancak bu aşamada bunlar tahminden öteye gidemiyor. Realme X50 Youth, yakın zamanda 3C sertifikası almıştı. Telefonda 30 W hızlı şarj olacağı açıklanmıştı.