Yarın Tanıtılacak Realme X50 Pro 5G’nin Fiyatı Ortaya Çıktı

Son dönemlerin önemli akıllı telefon üreticilerinden olan Realme'nin yarın tanıtacağı Realme X50 Pro 5G'nin Hindistan fiyatı ortaya çıktı. Paylaşılan bu sızıntı bilgiler, firmanın bütçe dostu politikasıyla biraz ters düşecek gibi görünüyor.

Ülkemizde de hizmet veren Realme, ilk 5G akıllı telefonunu için artık gün saymaya başladı. 24 Şubat’ta tanıtılacak olan akıllı telefon, aynı gün içerisinde Hindistan’da da tanıtılacak. Şimdiye kadar bazı özellikleri sızdırılan Realme X50 Pro 5G, lansmandan hemen önce bu kez de fiyatıyla ortaya çıktı.

Sızıntıları paylaşan kaynağa göre akıllı telefon, Hindistan’da 50.000 Rs (695 dolar/4.240 TL) civarında bir fiyatla satışa sunulacak. Firmanın bugüne dek piyasaya sürdüğü bütçe dostu telefonları düşünüldüğünde bu fiyat, firmanın fiyat politikasıyla biraz ters düşüyor olabilir.

Realme X50 Pro 5G neler sunuyor?

Cihazın şimdiye dek sızdırılan özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse Realme X50 Pro 5G, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekrana sahip olacak. Öte yandan telefon, kamera kısmında toplamda 6 kamerayla birlikte gelecek. Bu kameraların detayları henüz net olarak bilinmese arkada yer alacak 4 kameradan ilkinin 20x yakınlaştırma destekli 64 MP’lik bir sensör, ön taraftaki çift sensörden ilkininse 32 MP çözünürlüğünde olacağı söyleniyor.

Telefonun donanım özelliklerine gelecek olursak Realme X50 Pro 5G, 12 GB’a kadar LPPDR5 RAM ve 256 GB dahili UFS 3.1 depolamayla birlikte gelecek. Bu noktada telefonun gücünü Qualcomm Snapdragon 865 5G yonga setinden alması bekleniyor. Cihazın batarya kapasitesi henüz bilinmiyor ancak 65W SuperDart Charge teknolojisine sahip olduğu onaylandı.

Çinli teknoloji üreticisi Realme, amiral gemisi sınıfında yer alan bu telefonunu 24 Şubat’ta tanıtacak. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağıysa henüz bilinmiyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.