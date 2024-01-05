Disney+, temmuz ayında Recep İvedik de dahil yerli içeriklerini kaldırmıştı. Serinin yedinci film de dahil tüm filmleriyle bugün Netflix kütüphanesine eklendiği duyuruldu.

Şahan Gökbakar’ın başrolde olduğu, Türkiye’de herkesin akıllarına kazınan Recek İvedik serisi, son olarak Disney+’ta yayımlanan yedinci filmiyle karşımıza çıkmıştı. İlk filmlerin dışındakiler ise Disney ile olan anlaşmanın ardından geçtiğimiz yıllarda Netflix’ten kaldırılmıştı.

Ancak bugün seriyle ilgili Netflix abonelerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Dev platform, Recep İvedik’in Netflix’e eklendiğini açıkladı.

7’inci film de dahil tüm Recep İvedik serisi Netflix’e eklendi

Netflix, bugün öğleden sonra serinin ilk filminde yer alan ünlü bir repliği paylaştı. Ardından da Recep İvedik serisinin tüm filmleriyle platforma eklendiği duyuruldu. Bu filmler arasında Aralık 2022’de Disney+’a özel olarak çıkış yapan Recep İvedik 7’de bulunuyor. Tüm aboneler şu anda serinin tamamına Netflix ulaşabilir.

Disney+, Recep İvedik de dahil orijinal içeriklerini kaldırmıştı

Netflix’in seriyi kütüphaneye eklemesi, Disney+’ın yaz aylarında orijinal yerli yapımlarını kaldırmasının ardından geldi. Bu içerikler arasında Recep İvedik de yer alıyordu. Şahan Gökbakar da o zamanlarda bu kararı “kabul edilemez” olarak nitelendirmiş ve seyircilere tekrar buluşacaklarının sözünü vermişti.