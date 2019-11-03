Nvidia'nın RTX serisi ekran kartlarıyla birlikte getirdiği "Ray Tracing" özelliği sayesinde oyunlar çok daha gerçekçi bir görünüme sahip oluyordu. Işıklandırmaların ve gölgelerin ön plana çıktığı bu özelliğin Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonuna gelmeyeceği Nvidia tarafından doğrulandı.

Uzun bir süredir PC versiyonunun da çıkması beklenen Red Deap Redemption 2'nin PC için çıkışına yaklaşıldıkça yeni haberler de ortaya çıkıyor. "Ray Tracing", yani ışın izleme özelliği olarak adlandırılan ve oyunların oldukça gerçekçi görünmesini sağlayan özelliğin Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonuna gelmeyeceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Nvidia'nın yaptığı açıklama ile bu söylentiler doğrulandı.

Daha önce oyunun PC versiyonu için yayınlanan görsellerin köşesinde bir RTX logosunun yer aldığını görmüştük. Fakat Nvidia attığı tweet ile birlikte bunun sadece RTX 20 serisinin reklamının yapılması için olduğunu ve RDR 2'nin Ray Tracing özelliğine sahip olmayacağını açıkladı.

Ray Tracing kesin olarak yok:

Nvidia tarafından yayınlanan görüntüler sebebiyle bir takım karışıklıklar ortaya çıkmıştı. Açıkçası Nvidia'nın açıklama yapıp bu karışıklıkları ortadan kaldırması iyi oldu denebilir. Zaten eğer Rockstar firması, RDR 2'nin PC sürümünü Ray Tracing özelliği ile birlikte getirecek olsaydı bunu sessiz sedasız bir şekilde yapması beklenemezdi. Halihazırda PC versiyonunun daha güzel grafiklere sahip olacağına dair haberleri yayınlamışlardı. Eğer gelecek olsaydı bunlarla birlikte Ray Tracing özelliğinin de açıklanması gerekirdi.

Eğer oyunlarda Ray Tracing özelliği bulunuyorsa üzerlerinde "RTX On" etiketi bulunuyor. Bu da oyunun her ne kadar oldukça güzel grafiklerle gelecek olsa da Ray Tracing özelliğinin bulunmayacağını gösteriyordu. RDR 2, 1 yıl kadar önce konsollar için yayınlanmıştı. Şimdi ise 5 Kasım tarihinden itibaren PC kullanıcıları için de oynanabilir olacak.

Ayrıca sadece PC oyuncuları daha gelişmiş grafiklere sahip olmayacak. GTA V için popüler bir mod olan FiveM modlarına da bir takım grafik iyileştirmeleri yapılması bekleniyor.