Rockstar Games'ten Red Dead Redemption 2 Özrü

Rockstar Games'in geçtiğimiz hafta PC için yayınladığı Red Dead Redemption 2, pek çok sorunla beraber geldi. Konuya ilişkin açıklamalar yapan ve bir de güncelleme sunan Rockstar Games, sorunların en kısa sürede çözüleceğini belirtti.

Rockstar Games'in popüler oyunlarından Red Dead Redemption 2, geçtiğimiz hafta itibarıyla bilgisayarlara geldi. Ancak oyun, piyasaya sürüldüğü ilk günden beri ağır eleştiri aldı çünkü oyunda pek çok sorun vardı. Oyunseverlerin şikayetlerini göz ardı etmeyen Rockstar Games, şimdi yeni bir güncelleme yayınladı.

Güncellemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Rockstar Games yetkilileri, Red Dead Redeption 2'deki sorunlara değinerek sorunların mümkün olan en kısa sürede giderileceğini duyurdu. Yeni güncellemenin sorunların pek çoğunu giderdiğini ifade eden yetkililer, çalışmaların devam edeceğini ve yeni güncellemelerin yolda olduğunu işaret ettiler.

Rockstar Games'e göre bu sorunların asıl nedeni özellikle Nvidia ekran kartlarındaki sürücülerle işlemciler arasında yaşanan uyumsuzluk sorunları. Ancak şirket, bu sorunları başkasının üzerine yıkıp geri çekilmeyeceğini ve çalışmaları sürdüreceklerini açıkça vurguluyor. Fakat şunu söylemek gerekiyor ki eğer Red Dead Redemption 2'yle ilgili sorunlar yaşıyorsanız birkaç gün daha dişinizi sıkmanız gerekecek.

Görünen o ki Rockstar Games, sorunların çözülebilmesi için Nvidia ile ortak bir çalışma yürütüyor. Üstelik Nvidia, birkaç gün önce yayınladığı yeni sürücü güncellemesinde kullanıcılara bu konuyla ilgili bir bilgi vermedi. Bu da çalışmaların hala devam ettiğini ve oyunseverlerin sorunlardan kurtulmak için bir veya birden çok sürücü güncellemesi alabileceğini gösteriyor. Bu durumun ne kadar zaman alacağı ise belirsizliğini koruyor.

Rockstar tarafından yapılan açıklamalarda Red Dead Redemption 2'de yaşanan sorunlarla ilgili özür dilendi ve bu özrün samimiyetle dilendiğini göstermek için bir de müjde verildi. Yapılan açıklamalara göre Rockstar Games, önümüzdeki günlerde oyunun PC sürümüne sahip olan oyunseverlere bir paket sunacak. Ücretsiz olarak sunulacak bu paket bir pançoyu, biraz da cephaneyi ve oyunla ilgili önemli nesneleri içerecek.

Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonu, oyunseverlerin uzun süredir büyük bir heyecanla bekledikleri bir oyundu. Ancak oyunda yaşanan sorunlar, oyunseverlerin heveslerini kırmış gibi görünse de Rockstar Games, oyunla ilgili gerekli çalışmaları yapacak ve kendisini oyunseverlere affettirecek gibi görünüyor.