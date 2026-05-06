Bornova'da Telefonunuzu Nerede Satabilirsiniz ?- 2026

Bornova’da ikinci el telefon satışı yapmak isteyenler için güvenli mağazalar, hızlı ödeme seçenekleri ve dikkat edilmesi gereken tüm detayları bir araya getirdik

Deniz Şen

Akıllı telefon fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ikinci el telefon pazarı da Türkiye’de büyük bir hareketlilik kazandı. Özellikle İzmir’in en yoğun bölgelerinden biri olan Bornova’da, telefon alım-satımı yapan mağazalar ve teknik servisler kullanıcıların uğrak noktası hâline geldi. Eski telefonunu nakde çevirmek isteyenler ya da cihazını hızlı şekilde elden çıkarmayı planlayanlar için bölgede birçok farklı seçenek bulunuyor.

Ancak telefon satarken yalnızca yüksek fiyat almak yeterli olmuyor. Güvenilir ödeme yöntemleri, cihazın doğru ekspertizden geçirilmesi ve kişisel verilerin korunması gibi detaylar da büyük önem taşıyor. Bornova’da hizmet veren telefon mağazaları, ikinci el teknoloji dükkânları ve kurumsal alım platformları; hızlı işlem süreçleri ve anında ödeme avantajlarıyla dikkat çekiyor. Bu içeriğimizde Bornova’da telefonunuzu satabileceğiniz yerleri ve dikkat etmeniz gereken detayları bir araya getirdik.

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır. Ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Nihai satın alma kararı ve doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve mümkünse ürünü yerinde incelemenizi öneririz.

Bornova'da Telefon Satmak: Neden Doğru Adres? - 2026

Bornova, İzmir’de telefon alım-satımının en yoğun olduğu bölgelerden biri olduğu için kullanıcılar burada daha hızlı ve daha yüksek fiyatlı teklifler bulabiliyor. Özellikle çok sayıdaki teknoloji mağazası, ikinci el telefoncu ve teknik servis sayesinde rekabet artıyor; bu da telefonunu satmak isteyen kişiler için avantaj oluşturuyor.

Bornova'nın Telefon Alım Satım Ekosistemi: Genel Bakış

Bornova, İzmir’in en hareketli teknoloji ve ticaret bölgelerinden biri olarak güçlü bir telefon alım-satım ekosistemine sahip. Bölgede yer alan telefon mağazaları, teknik servisler, ikinci el teknoloji dükkânları ve kurumsal alım noktaları sayesinde kullanıcılar hem sıfır hem de ikinci el cihazlar için geniş seçeneklere ulaşabiliyor. Özellikle öğrenci nüfusunun yoğun olması, telefon piyasasının sürekli canlı kalmasına katkı sağlıyor.

Küçükpark, Büyükpark çevresi ve ana caddelerde konumlanan işletmeler; hızlı ekspertiz, anında ödeme ve takas imkânlarıyla dikkat çekiyor. Bunun yanında online ikinci el platformlarıyla entegre çalışan mağazaların artması, Bornova’daki telefon ticaretini daha güvenilir ve erişilebilir hâle getiriyor.

Bornova Çarşısı ve Üniversite Çevresindeki Alıcı Dükkanlar

Telefon Profesörü | İzmir Telefon Tamir Servisi - 4.8 Telefon Profesörü, telefon tamiri, ekran ve batarya değişimi gibi teknik servis hizmetlerinin yanı sıra ikinci el telefon alım-satımı da yapan bir işletmedir. Adres: Kazımdirik Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi No:63/B, Bornova / İzmir.

Deniz İletişim Bornova - 4.7 Sıfır ve ikinci el telefon satışı, telefon tamiri, ekran değişimi ve aksesuar hizmetleri sunan bir işletmedir. Adres: Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No:4/D, Bornova / İzmir.

  • İletişim numarası: 0532 243 70 96

Yalı İletişim Bornova - 4.8 Yalı İletişim Bornova, sıfır ve ikinci el telefon satışı yapan, aynı zamanda teknik servis ve telefon tamiri hizmeti sunan bir işletmedir. Mağazada ekran değişimi, batarya değişimi ve telefon aksesuarları gibi hizmetler de bulunmaktadır. Adresi Kazımdirik, Gediz Cd. No:15/B, 35040 Bornova/İzmir.

Emre İletişim - 4.7 Emre İletişim, telefon satışının yanı sıra teknik servis, ekran değişimi ve telefon tamiri hizmetleri sunan bir işletmedir. Adres: Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi 46/D, 35040 Bornova / İzmir.

Özkaya İletişim - 4.6 Özkaya İletişim, telefon satışı ve teknik servis hizmetlerinin yanında telefon kılıfı ile çeşitli mobil aksesuar ürünleri de satan bir işletmedir. Adres: Kazımdirik Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi No:41/B, 35000 Bornova / İzmir.

Bornova'da En Yüksek Fiyatı Veren Telefon Alıcıları - 2026

Gold Gsm Bayii 2 - 5.0 Gold GSM Bayii, ikinci el telefon alım-satımı yapan ve aynı zamanda mobil aksesuar ürünleri sunan bir telefoncudur. Adres: Ergene Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi No:30, 35040 Bornova / İzmir.

Royal İletişim - 5.0 Royal İletişim, telefon satışı, teknik servis ve ikinci el cihaz alım-satımı alanlarında hizmet veren bir işletmedir. Adres: Erzene Mahallesi, 75. Sokak No:1/A, 35040 Bornova / İzmir.

Bay Sami Telefon Mühendisi - 5.0 Bay Sami Telefon Mühendisi, telefon tamiri, teknik servis, ekran değişimi ve mobil cihaz bakım hizmetleri sunan bir işletmedir. Adres: Erzene Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No:4/E, 35080 Bornova / İzmir.

iPhone Satan Kişiler İçin Bornova'nın En İyi Alıcıları

Gürgençler Forum Bornova AVM - 4.0 Gürgençler Forum Bornova AVM, Apple ürün satışı ve teknik servis hizmetlerinin yanı sıra iPhone takas desteği de sunan yetkili mağazalardan biridir. Kullanıcılar eski iPhone modellerini getirerek yeni cihazlara geçiş yapabiliyor.

  • İletişim numarası: 0850 302 8595

Tan GSM Küçükpark - 4.6 Tan GSM Küçükpark, telefon satışı, ikinci el cihaz alım-satımı ve teknik servis hizmetleri sunan bir işletmedir. Adres: Kazımdirik Mahallesi, Zafer Caddesi 13/B, 35100 Bornova / İzmir.

  • İletişim numarası: 0555 031 31 32

Samsung ve Android Telefonlar İçin Bornova'daki Değer Tablosu

Bornova'da Kırık veya Arızalı Telefon da Alınır mı?

Evet, Bornova’da kırık ekranlı, açılmayan veya arızalı telefonlar da satın alınıyor. Özellikle teknik servis hizmeti veren telefoncular, cihazları parça değeri veya tamir edilebilirlik durumuna göre değerlendirerek teklif sunabiliyor.

iPhone ve Samsung gibi popüler modellerde cihaz çalışmasa bile ikinci el değeri oluşabiliyor. Bu nedenle ekranı kırık, bataryası sorunlu ya da şarj almayan telefonlar için Bornova’daki birçok işletmeden fiyat almak mümkün.

Bornova'da Telefon Satmadan Önce Yapmanız Gerekenler

  • Telefonunuzdaki tüm verileri yedekleyin.
  • iCloud ve Google hesaplarından çıkış yapın.
  • “iPhone Bul” veya “Cihazımı Bul” özelliğini kapatın.
  • Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapın.
  • Kutu, fatura ve aksesuarları hazırlayın.
  • Ekran, batarya ve kasa durumunu kontrol edin.
  • Birden fazla telefoncudan fiyat alın.
  • IMEI kaydının sorunsuz olduğundan emin olun.
  • Telefonunuzu temizleyip kozmetik görünümünü iyileştirin.
  • Satış öncesi piyasa fiyatlarını araştırın.

Verilerinizi Silmek ve Fabrika Ayarlarına Dönmek: Adım Adım Rehber

  • Adım #1: Fotoğraf, video ve dosyalarınızı yedekleyin.
  • Adım #2: WhatsApp ve uygulama verilerinizi kontrol edin.
  • Adım #3: iCloud veya Google hesabınızdan çıkış yapın.
  • Adım #4: “iPhone Bul” veya “Cihazımı Bul” özelliğini kapatın.
  • Adım #5: SIM kart ve hafıza kartını çıkarın.
  • Adım #6: Ayarlar menüsünden “Sıfırla” seçeneğine girin.
  • Adım #7: “Tüm içerikleri ve ayarları sil” seçeneğini kullanın.
  • Adım #8: İşlem bitince telefonun ilk kurulum ekranına döndüğünden emin olun.

Fatura ve IMEI Kaydı: Telefon Değerinizi Artıran Belgeler

  • Telefon faturası, cihazın güvenilirliğini artırır.
  • IMEI kaydının sorunsuz olması satış sürecini kolaylaştırır.
  • Garantili cihazlar daha yüksek fiyatlardan alıcı bulabilir.
  • Kutu ve orijinal aksesuarlar telefonun değerini artırır.
  • IMEI eşleşmesi, cihazın çalıntı olmadığını gösterir.
  • Eksiksiz belgeler pazarlık payını azaltabilir.
  • Kurumsal telefoncular belgeli cihazlara daha fazla teklif verebilir.
  • Faturasız cihazlar bazı işletmelerde düşük fiyatlandırılabilir.

Bornova Telefon Alım Fiyatları: 2026 Model Bazlı Güncel Tablo

Model 2. el fiyatı
iPhone 16 Pro Max 75.000 - 95.000 TL
iPhone 16 Pro 60.000 - 80.000 TL
iPhone 16 50.000 - 70.000 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra 65.000 – 75.000 TL
Samsung Galaxy S24 Ultra 50.000 – 63.000 TL
Samsung Galaxy S24 Plus 35.000 – 42.000 TL
Samsung Galaxy S22 Ultra 22.000 – 34.000 TL
Samsung Galaxy S24 30.000 – 38.000 TL
Samsung Galaxy A56 18.000 – 24.000 TL
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 14.000 – 18.000 TL
vivo Y04 6.000 – 8.000 TL
Oppo Reno Serisi 10.000 – 20.000 TL

iPhone 13, 14 ve 15 İçin Bornova'daki Güncel İkinci El Alım Değerleri

Model 2. el fiyatı
iPhone 13 Pro Max 38.000 - 46.000 TL
iPhone 13 Pro 32.000 - 40.000 TL
iPhone 13 25.000 - 31.000 TL
iPhone 14 Pro Max 48.000 - 60.000 TL
iPhone 14 Pro 40.000 - 52.000 TL
iPhone 14 Plus 34.000 - 42.000 TL
iPhone 14 31.000 - 38.000 TL
iPhone 15 Pro Max 52.000 - 68.000 TL
iPhone 15 Pro 44.000 - 58.000 TL
iPhone 15 Plus 39.000 - 50.000 TL
iPhone 15 36.000 - 46.000 TL

Orta Segment Android Telefonlar: Bornova'da Kaça Satılır?

Model 2. el fiyatı
Samsung Galaxy A55 5G 15.000 - 18.000 TL
Samsung Galaxy A35 5G 11.500 - 15.000 TL
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 9.000 - 12.500 TL
Poco X6 Pro 10.000 - 14.000 TL
Oppo Reno11 FS 8.500 - 11.500 TL
Realme 12 8.000 - 11.000 TL

SSS: Bornova'da Telefon Satışı Hakkında Merak Edilenler

Bornova'da Telefon Satmak Güvenli mi?

Bornova’da özellikle Küçükpark ve Kazımdirik çevresindeki kurumsal telefoncular sayesinde telefon satışı genel olarak güvenli kabul ediliyor. Yine de cihazı teslim etmeden önce ödemenin hesabına geçtiğinden emin olman önemli.

Bornova'da Telefon Satışı Ne Kadar Sürer?

Telefonun temiz ve fiyatı piyasa değerine yakınsa Bornova’da çoğu yerde aynı gün içinde satılabiliyor. Özellikle yoğun bölgelerdeki telefoncular genelde 15-30 dakika içinde ekspertiz yapıp teklif veriyo

Bornova'daki Telefon Alıcıları Hafta Sonu Açık mı?

Bornova’daki birçok telefoncu cumartesi açık çalışıyor, bazıları ise pazar günü de hizmet veriyor. Özellikle Küçükpark çevresindeki mağazalar gece saatlerine kadar açık kalabiliyor.

