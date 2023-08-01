Redmi, uygun fiyata 5G bağlantı sunan yeni telefonu "Redmi 12 5G"yi duyurdu. Tasarım açısından iPhone'lara benzeyen Redmi 12 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni bir akıllı telefon ile karşımıza çıktı "Redmi 12 5G", en çok da tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira bu akıllı telefon, ilk bakışta iPhone gibi görünüyor.

Redmi'nin yeni akıllı telefonu, 6.79 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu LCD ekranın orta-üst kısmındaki delikte, 8 MP çözünürlük sunan selfie kamera bulunuyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

Karşınızda Redmi 12 5G

Redmi 12 5G, Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Bu güç 8 GB RAM, 256 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenecek. Telefondaki sanal RAM özelliği ile depolama alanının 8 GB'ye kadar olan bölümü, RAM olarak kullanılabilecek. Su ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP53 sertifikası ile donatılan akıllı telefonun bataryası ise 5000 mAh kapasiteli ve 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile çalışan telefon için 2 yıl Android, 3 yıl güvenlik güncellemesi sözü verildi.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, üçlü gibi görünen ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. 50 MP ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Redmi, yeni akıllı telefonunun kamera kurulumunu yapay zekâ ile de destekleyecek.

Redmi 12 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.79 inç, LCD, FHD+ (2460 x 1080 piksel), 90 Hz, 550 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM 4-6-8 GB (LPDDR4X) Depolama 128-256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP + 2 MP (f/2.4) Batarya 5000 mAh (18W) İşletim Sistemi MIUI 14 (Android 13) Bağlantı 5G, Dual 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C Boyutlar 168.6 mm x 76.28 mm x 8.17 mm Ağırlık 199 gram

Redmi 12 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı 4 GB + 128 GB 145 dolar 6 GB + 128 GB 165 dolar 8 GB + 256 GB 190 dolar

4 Ağustos itibarıyla resmi satışları başlayacak olan Redmi 12 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.