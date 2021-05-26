Redmi, uygun fiyatlı bir ANC özellikli tam kablosuz kulaklık isteyenler için yeni kulak içi kulaklık modeli AirDots 3 Pro'yu duyurdu. Kulaklık, düşük gecikme ile oyun deneyimi konusunda da iddialı.

Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen alt markası Redmi, yeni aktif gürültü engelleme özelliğine sahip tam kablosuz kulaklığı Redmi AirDots 3 Pro'yu duyurdu. Sapsız, silikon uçlu kulak içi tasarımı ile dış dünya seslerine karşı iyi bir yalıtım sunan kulaklık, fiyatına göre dikkat çeken özelliklere sahip.

Redmi tarafından yapılan açıklamaya göre AirDots 3 Pro'nun aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği, 35dB'e kadar gürültü engelleyebiliyor. Üstelik 69ms ultra düşük gecikme özelliği sayesinde oyunlar konusunda da iyi bir deneyim sunuyor. Kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor ve sorunsuz geçiş yapabiliyor.

Redmi, AirDots 3 Pro'nun tek şarj ile kullanım süresi hakkında bilgi paylaşmadı ancak sapsız tasarımın şarj konusunda bir dezavantajını beraberinde getirmesi muhtemel. Yine de ürünün şarj kutusunu yanınızda bulundurduğunuz sürece şarj konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağınızı tahmin edebiliriz.

Peki yeni Redmi AirDots 3 Pro'nun fiyatı ne olacak? Redmi, yeni tam kablosuz kulaklığı için 55 dolar fiyat etiketi açıklamış durumda. Dolayısı ile söz konusu cihazın ANC özellikli bir tam kablosuz kulaklık arayanlar için uygun bir çözüm olabileceğini söyleyebiliriz.