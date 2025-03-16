Xiaomi bünyesindeki Redmi'nin yeni telefonu Turbo 4 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, uygun fiyata amiral gemisi seviyesinde özellikler sunacak.

Xiaomi bünyesi altında faaliyet gösteren Redmi, yeni telefonlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirketin uygun fiyata üst düzey özellikler sunması beklenen yeni telefonu Turbo 4 Pro’dan bazı bilgiler geldi.

Redmi Turbo 4 Pro, Çin’de 3C sertifikası aldı. Bu sertifikanın ardından da bazı özellikleri ortaya çıkmış oldu. Gelin cihazda nelerle karşılaşacağımıza bir göz atalım.

Redmi Turbo 4 Pro neler sunacak?

Redmi Turbo 4 Pro, ocakta tanıtılan Turbo 4’ün daha üst seviye versiyonu olarak gelecek. Cihazın, 1,5K çözünürlükte 1400 nit maksimum parlaklık sunan 6,7 inçlik 120 Hz’lik standart modele kıyasla çok daha gelişmiş bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Cihazda, uygun fiyata yüksek performans sunmayı sağlayacak Snapdragon 8s Elite işlemci göreceğiz. Standart modelde Dimensity 8400 Ultra işlemci vardı. 50 MP ana kamera da beklentiler arasında.

Telefonun en etkileyici kısmı bataryası olacak. Öyle ki sızıntılara göre 7000 veya 7500 mAh’lik 90W hızlı şarj destekli devasa bir batarya görebiliriz. Sınıfının en büyük bataryasına sahip olacağı söyleniyor. Son olarak Redmi Turbo 4’ün nisan ayında tanıtılmasının beklendiğini ekleyelim. Globalde POCO F7 olarak satışa çıkma ihtimali var.