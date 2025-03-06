Redmi’nin Note 14 serisine dahil edeceği 14S isimli telefonunun tasarımı ve özellikleri baştan aşağıya ortaya çıktı.

Uygun fiyatlı telefonlarıyla ülkemizde de büyük ilgi gören Xiaomi bünyesindeki Redmi, geçtiğimiz aylarda Note 14 serisini tanıtmıştı ve bu telefonlar ülkemize de gelmişti. Şirketin, seriye Note 14S isimli bir 4G telefon daha eklemesi bekleniyordu.

Cihazın tanıtımı yaklaşırken bugün hakkında önemli bir gelişme yaşandı. WinFuture tarafından paylaşılan bir haber, tüm özelliklerini ve tasarımını ortaya koydu.

Redmi Note 14S neler sunacak?

Görsellere baktığımızda, telefonun delikli ekran tasarımıyla ve arkada 3’lü kamera kurulumuyla geleceği anlaşılıyor. Mavi, mor ve siyah renk seçenekleriyle sunulacağı da görülebiliyor. Sızıntıya göre telefonda, 6,67 inçlik 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran göreceğiz.

Telefonun orta segmentte bir cihaz olacağını belirtelim. İşlemcisi, günlük ihtiyaçlar için gayet yeterli olabilecek bu tarz modellerde sıkça gördüğümüz Helio G99 olarak karşımıza çıkacak. Ona 8 GB RAM eşlik edecek.

Cihazın en çok dikkat çeken kısımlarından biri 200 MP’lik OIS destekli ana kamerası olacak. Bu kameranın yanında 8 MP’lik ultra geniş ve 2 MP’lik makro kamera yer alacak. Önde ise 16 MP’lik deliğe yerleştirilmiş bir selfie kamerası göreceğiz.

Telefonun 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh’lik bataryayla gelmesi bekleniyor. Eksi yanlarından biri işletim sisteminde olacak. Öyle ki söylentiye göre Android 14’le gelecek. Bu da son çıkan HyperOS 2.0’a sahip olmayabileceği anlamına geliyor.

Redmi Note 14S’in çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok ancak yakında geleceğini söyleyebiliriz. Cihazın 240 euro’nun altında bir fiyatla sunulmasının beklendiğini de söyleyelim.