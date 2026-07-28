Rekabet Kurumu, Yapay Zekâ ile Rekabet Denetimi Yapmaya Başladı

Rekabet Kurumu, kamu ihalelerinde yapay zekâ ile denetim yapılmaya başladığını açıkladı.

Her geçen gün daha da gelişen ve daha da yaygın hâle gelen yapay zekâ teknolojileri, aklımıza gelebilecek her alanda kullanılmaya başladı. Şimdi ise Rekabet Kurumundan bu teknolojinin kullanımı ile ilgili yepyeni bilgiler geldi.

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Rekabet Kurumu, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve ihalelerde adil rekabet ortamının sağlanması hedefiyle denetim mekanizmalarını yeni nesil teknolojilerle güçlendirdi. Başkan Birol Küle tarafından yapılan açıklamalara göre yapay zekâ bu konularda kullanılmaya başladı.

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Yapay zekâ ile denetleme yapılacak

2024 yılında Kamu İhale Kurumu (KİK) ile imzalanan protokol kapsamında teknolojik denetim altyapısına geçiş yapıldı. Bu işbirliği çerçevesinde KİK tarafından sağlanan kapsamlı veri setleri, Rekabet Kurumu'nun geliştirdiği yapay zeka algoritmaları ve istatistiksel modelleme araçlarıyla analiz ediliyor. Sistem, kamu ihalelerinde rekabete aykırı eylemlerle benzer desenler gösteren ve şüpheli örüntüler çizen teşebbüs hareketlerini otomatik olarak tespit edecek. Teşebbüslerin ihale verileri üzerinde yürütülen derinlemesine yapısal ve davranışsal analizler sayesinde, olası ihlaller ve riskler takip edilebilecek.

Yeni yapay zeka destekli altyapı; ihalelerin şirketler arasında paylaşılması, danışıklı fiyat sunulması, bölge paylaşımları ve anlaşmalı olarak yan teklif verilmesi gibi rekabeti kısıtlayıcı uygulamaları hızlıca ortaya çıkaracak. Teşebbüslerin rekabete hassas bilgileri birbirleriyle değiştirmesi veya anlaşma doğrultusunda ihaleye teklif vermemesi gibi durumlar da algoritmik süzgeçler sayesinde belirlenebilecek.