Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Rekabet Kurumu, Yapay Zekâ ile Rekabet Denetimi Yapmaya Başladı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Rekabet Kurumu, kamu ihalelerinde yapay zekâ ile denetim yapılmaya başladığını açıkladı.

Rekabet Kurumu, Yapay Zekâ ile Rekabet Denetimi Yapmaya Başladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her geçen gün daha da gelişen ve daha da yaygın hâle gelen yapay zekâ teknolojileri, aklımıza gelebilecek her alanda kullanılmaya başladı. Şimdi ise Rekabet Kurumundan bu teknolojinin kullanımı ile ilgili yepyeni bilgiler geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Rekabet Kurumu, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve ihalelerde adil rekabet ortamının sağlanması hedefiyle denetim mekanizmalarını yeni nesil teknolojilerle güçlendirdi. Başkan Birol Küle tarafından yapılan açıklamalara göre yapay zekâ bu konularda kullanılmaya başladı.

İçerikten Görseller

Rekabet Kurumu, Yapay Zekâ ile Rekabet Denetimi Yapmaya Başladı
rekabet1

Yapay zekâ ile denetleme yapılacak

rekabet1

2024 yılında Kamu İhale Kurumu (KİK) ile imzalanan protokol kapsamında teknolojik denetim altyapısına geçiş yapıldı. Bu işbirliği çerçevesinde KİK tarafından sağlanan kapsamlı veri setleri, Rekabet Kurumu'nun geliştirdiği yapay zeka algoritmaları ve istatistiksel modelleme araçlarıyla analiz ediliyor. Sistem, kamu ihalelerinde rekabete aykırı eylemlerle benzer desenler gösteren ve şüpheli örüntüler çizen teşebbüs hareketlerini otomatik olarak tespit edecek. Teşebbüslerin ihale verileri üzerinde yürütülen derinlemesine yapısal ve davranışsal analizler sayesinde, olası ihlaller ve riskler takip edilebilecek.

Yeni yapay zeka destekli altyapı; ihalelerin şirketler arasında paylaşılması, danışıklı fiyat sunulması, bölge paylaşımları ve anlaşmalı olarak yan teklif verilmesi gibi rekabeti kısıtlayıcı uygulamaları hızlıca ortaya çıkaracak. Teşebbüslerin rekabete hassas bilgileri birbirleriyle değiştirmesi veya anlaşma doğrultusunda ihaleye teklif vermemesi gibi durumlar da algoritmik süzgeçler sayesinde belirlenebilecek.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Lüksünde Lüksü Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S 580 Türkiye'de: İşte Fiyatları

Lüksünde Lüksü Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S 580 Türkiye'de: İşte Fiyatları

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

Otomobillere ve Motosikletlere Yeni ÖTV Düzenlemesi: Asgari Maktu ÖTV Geldi!

Otomobillere ve Motosikletlere Yeni ÖTV Düzenlemesi: Asgari Maktu ÖTV Geldi!

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com