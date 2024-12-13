Uçuş anında ya da uçmadan önce bir problem mi yaşadınız? Bu sorununuzu iletebileceğiniz bir platform yok sanıyorsanız, üzülmeyin.

Flightright sitesi üzerinden AB hava yolu şirketleriyle anlaşmalı uçuşlarınızda yaşadığınız problemlerin tazminatını alabiliyorsunuz.

Yapmanız gereken tek şey ise sorununuzu site üzerinden belirtip, gerekli bilgileri sağlamak.

Flightright, uçuş haklarıyla ilgili hizmet sunan bir platform.

Geciken bir uçuşunuz ya da bilet iptal edilmesi gibi durumlarda “avukatlık” hizmeti veren bu site, sorununuza göre tazminat kazanmanızı sağlıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan EU261/2004 düzenlemesine dayanan bu sistem, uçuş gecikmesi, iptal veya herhangi bir yanlışlık durumunda yolculara tazminat hakkı sağlıyor.

Hava yolu AB dışında bir ülkeden olsa bile, uçak AB’den kalkıyorsa; hava yolu bir AB şirketine bağlıysa bu düzenleme geçerlidir.

AB dışında bu tür tazminat düzenlemeleri yerel yasalara bağlı.

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Esenboğa Havaalanı’ndan Almanya’ya uçtuğunuz bir senaryo kuralım. Eğer uçuşunuz belirli şirketlerle gerçekleşiyorsa (Lufthansa, Eurowings, Air France, KLM, Austrian Airlines, ITA Airways, Brussels Airlines vs.) AB içi uçuşlar ve AB dışından AB içine yapılan uçuşlarda bu düzenlemelere tabisiniz.

Böyle bir durumda, gerekli şartlar sağlanıyorsa siteye girerek uçuşunuzla ilgili yaşadığınız problemi seçiyor, uçuş tarihinizi giriyorsunuz. Daha sonra uçuşa dair edinilen bilgiler doğrulanıyor ve size sağlanması gereken haklar kontrol ediliyor.

24 saatten önce iptal, 3 saatten fazla gecikme ve fazla rezervasyon gibi sorunlar yaşanıyorsa, Flightright üzerinden hakkınızı talep edebilirsiniz.

EU261 düzenlemesine tabi şirketler hangileri?

Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuşlarda bahsettiğimiz şartları sağlayan hava yolu şirketleri şu şekilde:

Lufthansa, Eurowings, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Air France, KLM, Brussels Airlines ve ITA Airways.

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