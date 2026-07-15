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Renault Modellerinde Türkçe Gemini Dönemi Başladı: Araçlar Yapay Zeka ile Konuşacak

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Renault, Google Gemini yapay zeka asistanını Türkçe dil desteğiyle araçlarına entegre etmeye başladı. Yeni özellik, openR link sistemine sahip modellerde kablosuz güncellemeyle kullanıma sunuluyor.

Renault Modellerinde Türkçe Gemini Dönemi Başladı: Araçlar Yapay Zeka ile Konuşacak
Deniz Şen Deniz Şen /

Otomotiv sektöründe yapay zeka entegrasyonları hız kazanırken Renault da önemli bir adım attı. Şirket, Google'ın yeni nesil yapay zeka asistanı Gemini'yi Türkçe dil desteğiyle openR link bilgi-eğlence sistemine sahip araçlarında kullanıma sunmaya başladı.

Kademeli olarak dağıtılan güncelleme sayesinde sürücüler artık araçlarıyla çok daha doğal bir şekilde iletişim kurabilecek.

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Renault tarafından yapılan açıklamaya göre Gemini desteği, openR link sistemine sahip uyumlu modellere OTA (kablosuz güncelleme) yöntemiyle ulaştırılıyor. Google hesabıyla giriş yapan kullanıcılar, ek ücret ödemeden ve isteğe bağlı olarak Gemini'yi aktif hale getirebiliyor. Şirket ayrıca kullanıcıların diledikleri zaman Google Asistan ile Gemini arasında geçiş yapabileceğini belirtiyor. Böylece sürücüler tercih ettikleri deneyimi kullanmaya devam edebiliyor.

Yeni nesil yapay zeka asistanı, belirli komut kalıplarına bağlı kalmadan çalışıyor. Sürücüler, tıpkı bir insanla konuşuyormuş gibi doğal cümlelerle isteklerini iletebiliyor.Gemini; konuşmanın bağlamını anlayabiliyor, karmaşık komutları yorumlayabiliyor ve birden fazla görevi art arda yerine getirebiliyor. Bu sayede araç içi deneyimin daha akıcı hale gelmesi hedefleniyor.

Klima, navigasyon ve araç ayarları sesle kontrol edilebilecek.

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Renault'nun sunduğu entegrasyonun en dikkat çekici taraflarından biri de Gemini'nin araç sistemlerine doğrudan erişebilmesi. Kullanıcılar klima ayarlarını değiştirebiliyor, navigasyon hedefi belirleyebiliyor, radyo kontrolü yapabiliyor ve çeşitli araç fonksiyonlarını sesli komutlarla yönetebiliyor. Özellikle elektrikli Renault modellerinde Gemini, kalan menzil verilerini kullanarak rota planlaması yapabiliyor ve sürüş sırasında daha akıllı öneriler sunabiliyor.

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Renault

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