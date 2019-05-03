770 Bin Apex Legends Oyuncusunun Yasaklandığı Duyuruldu

Hilecilerle olan savaşına aktif bir şekilde devam eden Respawn Entertainment, kural ihlallerini cezalandırmaya devam ediyor. Şirket, son dönemde 770.000 oyuncunun Apex Legends'tan yasaklandığını duyurdu.

Bir süredir kural ihlali yapan oyuncularla başı dertte olan Respawn, nihayet ciddi yaptırımlar uygulamaya başladı. 19 Mart'ta yayımlanan güncellemeyle oyuna yeni bir raporlama sistemi ekleyen Respawn, ciddi miktarda oyuncuyu Apex Legends'tan yasakladı.

Konuyla ilgili konuşan topluluk yetkilisi Jay Frechette, aktif edilen yeni raporlama sisteminin neredeyse tüm hileleri tespit edebildiğini ve yaptırım uygulama konusunda yeterliliğe sahip olduğunu belirtti.

Respawn, Apex Legends'tan yasakladığı 770.000 oyuncuyla aynı zamanda bir rekora da imza attı. Yapılan bu yasaklama katliamı, oyun dünyasının en büyük toplu yasaklaması oldu. Bir önceki büyük yasaklamanın rekor sahibi ise Counter Strike: Global Offensive oyunuydu.

Bahsi geçen kural ihlali yaptırımlarına dair birkaç not eklemeyi de ihmal etmeyen Frechette, Apex Legends'taki hilecilerin özenle takip edilmeye başlandığını ve bu savaşın sonsuza dek süreceğini belirtti.

Yasaklama duyurusuna ek olarak istatistikleri de paylaşan Respawn, 300.000'den fazla hesap açma işleminin engellendiğini ve son 20 gün içinde 4.000'den fazla hile satıcısının topluluktan uzaklaştırıldığını duyurdu.