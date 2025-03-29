Respawn Entertainment ve Bit Reactor'ın birlikte geliştirdiği yeni Star Wars oyununun ilk görüntüleri internete sızdırıldı.

Respawn'ın geliştirdiği yeni Star Wars oyunu ortaya çıktı. Oyunun sızdırılan ilk görüntüleri, sıra tabanlı bir savaş sistemiyle karşımıza çıkacağını gösteriyor. Star Wars evrenine ilgi duyan ve taktiksel oyunlardan hoşlanan oyuncular için dikkat çekici bir gelişme söz konusu.

Respawn Entertainment ve Bit Reactor'ın birlikte üzerinde çalıştığı yeni Star Wars oyunundan ilk görüntüler internete düştü. Henüz resmi bir tanıtım gelmese de oyunun sıra tabanlı taktik savaşları içereceği şimdiden belli oldu.

Star Wars evreninde üs kurup strateji belirleme dönemi

Oyuncular, oyunda bir Mandalorian karakterini kontrol ederek farklı görevleri yerine getirecek. Paylaşılan ekran görüntülerinde, düşmana yönelik saldırının isabet oranının yüzde olarak ekrana yansıtıldığı görüldü.

Oyun mekanikleri arasında, düşman hareket ettiğinde otomatik olarak saldırıya geçen "overwatch" özelliği dikkat çekti. Ayrıca oyuncuların savaş sırasında termal detonatör gibi özel ekipmanları kullanabileceği aktarıldı. Oyunda üs yönetimine de yer verildiği belirtilirken; Holotable, Zırh Odası ve Kara Pazar gibi sistemlerin oyunculara stratejik avantaj sağlayacağı ifade edildi.

Star Wars temalı yeni taktik oyunun resmi duyurusunun, nisan ayında gerçekleşecek olan Star Wars Celebration etkinliğinde yapılacağı ifade edildi. Geliştirici ekip, daha önce iptal edilen Mandalorian nişancı oyunundan sonra, bu yeni projeyle Star Wars evrenine farklı bir oynanış deneyimi getirmeyi amaçladıklarını açıkladı.