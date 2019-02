Rotten Tomatoes, Trollere Karşı Çeşitli Önlemler Aldı

Film puanlama platformlarından Rotten Tomatoes, Captain Marvel'a karşı gerçekleştirilen troll saldırılarından sonra sitesinde bazı değişiklikler yapma kararı aldı.

Popüler film ve dizi puanlama sitelerinden Rotten Tomatoes, yüksek bütçeli filmlerin oylamasında yapılan "troll" saldırılarından sonra sitede bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. Yapılan açıklamaya göre troll saldırılarda kötü amaçla kullanılan “want to see” (izlemek istiyorum) butonu platformdan kaldırılacak.

Marvel’ın 8 Mart’ta vizyona girecek filmi Captain Marvel’ın, platform üzerinden olumsuz yorum yağmuruna tutulduğunu daha önce yukarıdaki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu saldırıların, genel olarak oyunculara ve yapımcılara çeşitli sebepler yüzünden kızanlar veya DC/Marvel hayranları tarafından diğer şirketin filmini kötü göstermek için yapıldığı düşünülüyor. Özellikle bu tarz saldırıların film çıkmadan önce yapılıyor olması, filmin gişe hasılatı üzerinde etkili olabiliyor.

Benzer saldırılar, daha önce de The Last Jedi ve Black Panther gibi filmlerin de başına gelmişti. Sitenin bu tarz saldırılara karşı aldığı tek önlem, "want to see" butonunu kaldırmak olmadı. Rotten Tomatoes, bir diğer önlem olarak da yayınlanmadan önce filme yorum yapma özelliğini kapattıklarını açıkladı.

Rotten Tomatoes’un yaptığı resmi açıklamadan önce çıkan kısımlar şunlar:

“25 Şubat itibarıyla, 'want to see' yüzde skorunu siteden kaldırıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ise 'want to see' puanı ile seyirci puanının birbiriyle karıştırıldığını öğrenmiş olmamız. Yaptığımız bir diğer değişiklik ise film yayınlanmadan önce yorum yapabilme özelliğini kapatmamız oldu. Bu kısıtlama, sadece filmler vizyona girene kadar geçerli olacak, film vizyona girdikten sonra oylama ve yorum yapılabilecek.”

Yapılan bu değişikliklerin trolleri tamamen uzaklaştırması beklenmese de filmlerin eskisi kadar troll saldırılara maruz kalması beklenmiyor.