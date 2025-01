Amerika’nın kültürüne damgasını vuran Route 66 yolu, Los Angeles’tan Chicago’ya kadar uzanan olduka ünlü bir yoldu. O kadar meşhur ki filmlere, şarkılara, dizilere bile konu oldu. Peki onu bu kadar ‘meşhur’ yapan şey, tam olarak neydi?

Amerika deyince akla ilk gelenlerden biri şüphesiz Route 66 oluyor. Aslında ABD’nin ilk ulusal otoyolu olarak bilinen bu yolu tamamlamak için minimum 5 güne ihtiyacınız oluyor.

Yol boyunca sıralanan moteller, lokantalar, benzin istasyonları sizi birer Amerikan dizi sahnesindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Şu an bu yol aktif olarak kullanılmasa da turistlerin gözde mekanlarından birisi hâline geldi. Ancak onu önemli yapan, başka bir şeyler vardı...

Route 66, 1926’da açıldı.

Ana yol olarak bilinen bu tarihi rota, Chicago’dan Los Angeles’a uzanan 3.940 kilometrelik bir bağlantı yoluydu. Amerika’nın kalbinden batısına uzanan bu yol için yalnızca bir ‘yol’ demek, ona haksızlık sayılır.

Route 66’nın arkasındaki tarihi geçmişe baktığımızda ise 1920’lerin sonunda ABD’nin yol sistemindeki dağınıklığı görmemiz mümkün. Bu dönemlerde farklı eyaletlerin karayolları, birbirinden bağımsız ve kötü durumdaydı. Hükûmet de ülke çapında daha güvenilir ve sistematik bir yol ağı oluşturma çabalarına girmişti.

Bu çabaların bir ürünü olarak da Route 66 hayatımıza girdi.

O dönemler, bu yolun en önemli özelliği yalnızca batıya doğru bir yolculuk sunmaktan ziyade milyonlarca Amerikalıya da özgürlük sunmasıydı. 1930’ların başında Büyük Buhran yıllarıydı, bu yol o zamanlar daha da önemli ve sık kullanılan bir yol hâline gelmişti.

Çünkü yeni bir hayat için batıya doğru göç eden aileler, bu yolu kullanıyorlardı. Üstelik pek çok eserde de bu yolun ‘ana yol’ olarak adlandırıldığını görebiliyoruz. Bu yüzden Amerikalılar, Route 66’ya bir yol olarak değil; bir ümit olarak bakıyorlar.

Amerikan pop kültürünün de şekillenmesinde etkisi büyük.

Birçok ünlü müzisyenin şarkılarında bu yola atıf yaptığını duymamız mümkün. Bobby Troup’ın "Get Your Kicks on Route 66" şarkısı ya da Nat King Cole, Chuck Berry ve The Rolling Stones gibi ünlü sanatçılar tarafından seslendirilen şarkılar gibi. Tüm bu eserler, Route 66’nın daha da tanınmasına katkı sağladı. Bitti mi sandınız?

II. Dünya Savaşı sırasında Route 66, Amerika'nın savunma için askeri malzeme ve birliklerini batıya taşımak amacıyla da kullanılmıştı. Ancak bu zamana kadar iyi dayanan Route 66, 1950’lerde daha hızlı ve verimli yolların yapılmasıyla gölgede kaldı, çünkü Interstate Highway System devreye girdi.

1985’te Route 66, resmi olarak karayolları sisteminden çıkarıldı.

Tabii bu, tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yolun birçok bölümü hâlâ varlığını sürdürüyor ve yolculuklarına burada devam etmek isteyenler için bir alternatif oluşturmaya devam ediyor. Yani ziyaret etmek isterseniz, rahatlıkla kullanabilirsiniz

Amerika’nın özgür ruhunu sembolize eden bu yol, hâlâ birçok insan için oldukça önemli durumda. Çünkü onlara göre bu yol, yalnızca bir taşıma aracı değil; Amerika’nın kültürünün, varlığının ve hatta özgürlüğünün de bir parçasını barındırıyor.

Yolun her bir virajı, nostaljik havasını yaşatırken her bir kasaba, âdeta kendi hikâyesini ziyaretçilere yeniden ve yeniden anlatıyor. Yaşayan bir Amerikan efsanesini hissetmek istiyorsak, mutlaka bu deneyimi yaşamamız gerekiyor.

