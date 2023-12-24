Mobil oyunlar arasında yediden yetmişe herkesin en az bir kez oynadığı Candy Crush, 10 yıllık popülaritesini kaybetti. Türk oyun şirketinin geliştirdiği Royal Match, Candy Crush'ın yerini almaya başladı.

Mobil oyunlar arasında yükselişini sürdüren Royal Match, İstanbul merkezli Drema Games tarafından geliştirildi. Küçük bir ekibin oyun geliştirme girişiminin sonucunda yılların oyunu Candy Crush, uzun aradan sonra ünvanını Royal Match'e kaptırdı.

App Store ve Google Play Store'da kullanıcıların oyun içi harcamalarını rapor hâlinde sunan araştırma şirketi Data.ai'nın verilerine göre Royal Match, temmuz ayında en çok hasılat yapan oyunlar arasında birinci sıraya yükseldi ve bu sırasını hâlen koruyor.

2 yıl içinde Candy Crush'ı geçmeyi başardı.

Activision Blizzard tarafından geliştirilen Candy Crush, 2012'de oyunseverler ile buluşmuştu. Piyasaya ilk sunulduğu dönemlerde ilk sıralara sadece altı ay giremedi. Ancak sonrasında pek çok kişi tarafından oynanmaya başlayıp popüler olunca, en çok ciro yapan oyunlar arasında ilk sıraya yerleşti. 2012'den bu yana 20 milyar dolardan fazla ciro yaptığı biliniyor.

Candy Crush'ın yerini Royal Match almaya başladı. Temmuz ayından bu yana en çok hasılat yapan oyunlar arasında birinci sırada yer aldı.

Oyunun 55 milyon aktif kullanıcısının olduğu bildirildi.

Dream Games kurucularından ve aktif olarak CEO pozisyonunda yer alan Soner Aydemir, oyunla ilgili yaptığı açıklamalarda pek çok veri paylaştı. Aydemir, uygulama mağazalarının satış komisyonu politikası öncesi oyunun yıllık brüt satış hasılatının 2 milyar doları aştığını belirtti.

Royal Match, Temmuz 2023'ten bu yana Candy Crush'ın aktif olarak 160 milyon kullanıcısının olmasına rağmen daha çok gelir elde etti. Aydemir, Peak Games'i kurduktan sonra ünlü oyun yapımcısı Zynga'ya sattıktan sonra Dream Games'i kuruyor ve Pixar'ın kurucularından Ed Catmull’u stratejik danışman olarak kadrosuna alıyor.

Ed Catmull, oyunu oynadıktan sonra grafiklerin etkileyici olduğu ve oyunda 5.000. seviyeyi aştığı belirtildi.

Dream Games'in ekibinde aktif olarak 200 çalışan yer alıyor.

Ekibin bu başarısının arkasında ilginç bir etmen yatıyor. Aydemir, yaptığı açıklamada şirketin 35 kişilik bir sinema salonunun olduğunu ve tüm ekibin düzenli olarak film seyrettiğini söyledi. Ekip, film izledikten sonra projelerinde saatlerce neyin iyi ve neyin kötü olduğunu tartışıyor. Ardından piyasada beğenilmeyen oyunları oynayıp neden beğenilmediği hakkında fikir yürütüyor.

Türk geliştiriciler tarafından inşa edilen Dream Games'in bu başarısı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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