RTÜK’ün yetki alanının genişletilerek internet yayınlarını da kapsaması için RİTÜK adıyla yeni bir yapılandırma gündeme geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), yetki alanının genişletilmesi ve "Radyo, İnternet ve Televizyon Üst Kurulu" (RİTÜK) adıyla yeniden yapılandırılması gündemde. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu yönde düzenleme tekliflerinin ilgili kurumlara iletildiğini duyurdu.

RTÜK’ün internet yayınları üzerindeki etkisi önümüzdeki dönemde daha da artabilir gibi görünüyor. Kurumun dijital platformlara yönelik denetim yetkisini genişletmek için harekete geçildiği açıklandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açıklamalarına göre, YouTube’da lisans almadan yayın yapanlara müdahale edilecek. Hatta yayıncılar lisanstan kaçmak için yurt dışına yönelse bile bu yayınlarının yapılmasının da engellenebileceğini açıkladı.

RTÜK, internet yayıncılığı için yeni kurallar hazırlığında

Sokak röportajları, canlı yayınlardaki küfür ve hakaret içerikleri ile dizi platformlarındaki bazı temalar da RTÜK'ün gündeminde yer aldı. Şahin, yayın ilkelerine uymayan içeriklere en ağır yaptırımların uygulanacağını söyledi. Netflix ve benzeri dijital platformların da denetlendiğini ancak televizyon kanallarıyla aynı ölçüde kontrol edilmediğini vurguladı.

Kurumun yeni yapılanmasına ilişkin detayları paylaşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, internet içeriklerine yönelik denetimlerin artırılacağını belirtti. Şahin'in açıklamaları, dijital yayıncılık alanında daha sıkı kuralların hayata geçirileceğini ortaya koydu.