Netflix, OpenAI destekli yeni arama özelliğiyle kullanıcıların ruh haline göre içerik bulmalarını mümkün hâle getirmeyi hedefliyor.

Netflix, yapay zekâlı yepyeni bir arama özelliğini denemeye başladı. Artık ne izlesem diye uzun uzun düşünmeden, “canım neşeli bir şeyler izlemek istiyor” gibi cümlelerle içerik aramak mümkün olacak.

Netflix’in OpenAI destekli yeni arama özelliği, klasik “komedi” ya da “aksiyon” yazıp arama devrini kapatmaya hazırlanıyor. Artık “moralimi yerine getirecek bir dizi lazım” gibi içten cümlelerle ne izlemek istediğini yazman yeterli olacak.

Yapay zekâlı arama özelliği ilk olarak iOS kullanıcılarıyla test ediliyor

Geçtiğimiz günlerde test sürecine geçileceğini duyurmuştuk; şimdi ise gelen bilgilere göre bu test süreci Avustralya ve Yeni Zelanda’daki iOS kullanıcılarıyla resmen başlamış durumda. Netflix, özelliğin önümüzdeki dönemde ABD’deki iOS kullanıcılarına da sunulacağını açıkladı. Ancak diğer platformlar için herhangi bir plan paylaşmadı.

Netflix CEO’su Greg Peters, çeyrek dönem toplantısında yaptığı açıklamada içerik keşfi konusunda hâlâ gelişmeye açık alanlar olduğunu söyledi. Yapay zekâ destekli bu yeni arama özelliğinin, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik adımlardan sadece biri olduğunu paylaştı. Ayrıca Netflix, bu yıl içinde TV uygulamasının anasayfasında son 10 yılın en büyük tasarım değişikliğini hayata geçireceğini duyurdu.

Netflix, daha önce içerik öneri sistemlerinde yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerine yer vermişti. Ancak bu yeni arama özelliği, şirketin üretken yapay zekâ alanındaki ilk somut adımı olarak öne çıktı. Bu arada, Hollywood’da yapay zekânın senarist ve oyuncu gibi yaratıcı meslekleri tehdit ettiğine dair tartışmalar da sürüyor. Netflix, 2024'ün ilk çeyreğinde gelirini %12,5 artırdığını ve 10,54 milyar dolara ulaştığını açıkladı.