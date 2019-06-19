Rusların Uzayda Evrimleşen Mutant Meyve Sinekleriyle Tanışın

Rus bilim insanları, biyouydulara çeşitli organizmalar gönderiyor. Bu organizmalar arasında yer alan meyve sinekleri, geçirdikleri ilginç mutasyonlar ile dikkat çekiyorlar.

Rusya çok uzun zamandır yörüngede yer alan biyouydulara canlılar gönderiyor. Bu canlıların kaynağı tabii ki gezegenimiz, zira bildiğimiz bütün yaşam Dünya üzerinde yer alıyor. Foton ve Bio adlı biyouydulara gönderilen örnekler arasında meyve sinekleri de yer alıyor. Drosophila melanogaster adlı sıradan meyve sineği türü, 2014 yılında Foton-M biyouydusuna gönderildi.

Dr. Irina Ogneva, bu sineklerin uzayda geliştirdikleri mutasyonları genetik materyallerinde saklayabildiğini açıkladı ve “2014 yılında, Drosophilia melongaster sineklerini uzaydaki Foton-M biyouydusuna yolladık. Uçuş 45 gün sürdü. Deney süresince böceklerin üç başarılı jenerasyonunu elde ettik. Dünya’ya döndüklerinde sinekleri iki gruba ayırdık, birini laboratuvarda tutarken diğerini Dünya’ya dönüşlerinden 20 gün sonra uzaya, bu defa ISS'e (Uluslararası Uzay İstasyonu) geri gönderdik” dedi.

Ogneva, “Uzaya döndüklerinde sinekler, ağırlıksız ortamda Dünya’da kalan türdeşlerinden daha hızlı üremeye başladılar. Bu sonuçları hiç beklemediğimizi söyleyebilirim.” diye de ekledi. Araştırmacıya göre sonuçlar, daha gelişmiş araştırmalar yapılması için yeterli. Bion-M biyouydusuna 2023 yılında hindistan cevizi sinekleri gönderilecek. Bu arada, sineklerin inanılmaz genetik bilgi depolama becerisini araştırmak için Uluslararası Uzay İstassyonu’nda çalışmalar devam edecek.

Meyve sinekleri, uzaya çıkan ilk Dünyalı yaşam türleri arasında yer alıyor. 1947 yılında ABD’li bilim insanları, V2 roketi ile yörüngeye meyve sinekleri göndermişti. Daha sonra Rus ve ABD’li bilim insanları uzaya fare, tavşan, köpek gibi canlılar gönderdiler.

Meyve sinekleri, genetik anlamda insanlara olan benzerlikleri nedeniyle her zaman bilim insanlarının ilgisi çekti. ISS’te de NASA’nın ‘Meyve Sineği Lab-01’ adlı bir tesisi bulunuyor. Bu sinekler ‘Sinek Kaseti’ adı verilen cihazlarda yolculuk ediyor.