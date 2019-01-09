Rusya'nın sürücüsüz taksi servisi olan Yandex Taksi'de ABD'nin Las Vegas şehrinde hizmete sunulmuş durumda.

Şu an Rusya’da sürücüsüz bir araç servisi bulunuyor. Sürücüsüz araç servisinin arkasında yer alan şirket ise daha çok arama motoru ve çeşitli internet servislerinden tanıdığımız Yandex. Araçlarda yer alan şehir haritaları şirket tarafından manuel olarak tanımlanıyor fakat teknoloji devi bir gün tüm bunların otomatik olarak gerçekleşebileceğini umut ediyor.

Bu sürücüsüz araç servisi şu an için üç farklı ülkedeki üç şehirde aktif durumda. Servisin şu an için kullanıldığı şehirler; Rusya - Moskova, İsrail - Tel Aviv ve ABD - Las Vegas. Şehir ve ülke sayısının bu kadar az olmasının sebebi ise muhtemelen şehir haritalarının firma tarafından tanımlanıyor olması. Bir gün şehir haritalarının tamamı otomatik olarak tanımlanabilirse bu servisi daha çok ülke ve şehirde görmek mümkün olacak.

Ayrıca, şirketin yöneticileri aracın karlı ve yağmurlu gibi hava koşullarını tespit edebildiğini dile getirdi. Özellikle kuzey ülkelerinde bu tarz bir özelliğin hayati önem taşıdığını söyleyebiliriz.