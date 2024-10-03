“Dijital ve analog saatlerin birbirinden farkı ne?” diye sorsak muhtemelen görünüşten ve teknolojiden ötesi yok diye düşünebilirsiniz ancak var. Üstelik bu fark, algımızı şekillendiriyor.

Hangi saati kullanıyorsunuz? Analog mu yoksa dijital mi? “Ne fark eder ki?” diye düşünmeyin. Algımız için fark ediyor.

Her ikisi de saati göstermesine rağmen biri, bize daha çok şey anlatıyor. Nasıl olduğuna bir göz atalım.

Analog saat kullananlar, dijital saat kullananlara göre; harcanan zamanın ve kalan zamanın daha fazla farkında.

Yukarıdaki dijital saate bir bakın. Gördüğümüz şey sadece saatin kaç olduğu. Geçen zaman veya kalan zaman gibi herhangi bir şey göstermiyor. Sadece şu an var.

Bir de analog saate bakın. Güncel saatten ötesi var, değil mi? Sabahtan itibaren harcanan zamanı, akşama ya da geceye kadar kalan süreyi görebiliyoruz. Evet, bunu dijital saatten de çıkarabiliriz ancak analog saat sezgilerimize daha çok oynuyor. Bir görselle daha anlatalım.

Analog saat, pasta grafiğine benziyor.

Analog saat, kendi kendini ifade eden verileri temsil eden pasta grafiği gibi bir nevi. Zamanı hesaplamadan sadece bakarak, bir çıkarım yapabiliyoruz. Öte yandan dijital saatlerde beynimizi; harcanan zaman ve kalan zamanı hesaplamaya zorluyoruz. Yalnızca sezgiyle hareket edemiyoruz.

Bu nedenle hangi saati tercih ederseniz edin, analog saatlerin saatten ötesini ifade ettiği aşikâr. Siz hangi saati kullanıyorsunuz ve bunu daha önce fark etmiş miydiniz? Yorumlara yazın!

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