Sabunun içinde bulunan bileşenler, elimizdeki mikropları ortadan kaldırmada çok iyi iş çıkarıyor. Peki hiç elinizi yıkarken bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğini düşünmüş müydünüz?

Sabunun mikropları öldürdüğüne dair yaygın bir inanış var ancak durum tam olarak öyle değil.

Sabunlar, mikropları öldürmek yerine elinizden çıkarıyor. Nasıl olduğunu basitçe anlatalım.

Sabun moleküllerinin iki ucu var: hidrofilik ve hidrofobik.

Tek başına su da elinizdeki kirleri temizlemede iyi iş çıkarıyor ancak sabun âdeta bir levye gibi, çıkarılması zor mikroplarla başa çıkmaya yardımcı oluyor.

Sabun moleküllerinin hidrofilik (suyu çeken) uçları suya bağlanıyor; ardından hidrofobik (suyu iten) uçlar eldeki yağlara, patojenlere (hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde) ve diğer maddelere bağlanıyor.

Su işin içine girdiğinde mikroplar uzaklaşıyor.

Sabun, bu şekilde elimizdeki mikroplarla birleştikten sonra su devreye girdiğinde hem mikropları hem sabunu birlikte uzaklaştırıyor. Yani şöyle de özetleyebiliriz; sabun, mikropları topluyor ve su onları elimizden akıtıyor.

Meritech’e göre ellerimizi sadece 15 saniye boyunca sabunlayarak patojenlerin %90’ını, 30 saniye boyunca sabunlayarak %99,9’unu ortadan kaldırabilirsiniz.

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