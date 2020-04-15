Sağlık Bakanı: "Yakında Pik ve Plato Dönemini Bekliyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınının ülkemizdeki yayılma hızıyla ile ilgili yeni bilgiler verdi. Koca, diğer ülkelerde çok daha sonra gerçekleşen en yüksek vaka sayılarının Türkiye’de 4. haftada gerçekleştiğini bildirdi.

Tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını, son aylarda ülkemizde de çok sayıda insanımızın ölmesine neden oldu. Bir pandemi boyutuna ulaşan ve dur durak demeden yayılan Covid-19, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini aşacak.

Diğer ülkelerin hangi haftada en fazla vaka sayısı tespit ettiğine dair raporları paylaşan Koca, Türkiye’nin 4 hafta gibi kısa bir sürede 1 günde görülen en yüksek vakaya ulaşıp düşüşe geçtiğini bildirdi. “Hastalık ABD’de 10’uncu, İtalya’da 8’inci, İspanya’da 9’uncu haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye’de ise 4’üncü haftada ulaştı. Türkiye’de vaka artış hızı düşüşe geçti. Biz artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vakaya ulaştık. Önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini bekliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Pik ve plato ne demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuşmasında bahsettiği konulardan biri olan “pik yapmak”, bir gelişmenin “zirveye” çıktığı durumlarda kullanılır. Plato ise derin akarsu nehirleriyle yarılmış, yüksekte kalan arazi şekilleri için kullanılıyor. Sağlık Bakanı Koca, pik ve plato kelimeleriyle Covid-19 salgını sırasında yaşanan vaka sayılarının en üst seviyesini yakında ulaşacağını belirtmek istedi.

Gençler unutulmadı

Sergiledikleri örnek davranışlarla salgınla mücadeleye destek veren gençleri tebrik ettiğini bildiren Sağlık Bakanı, ayrıca büyüklere de hiçten hürmetlerini sundu. Koca, “Canlarımız parkları çekse de evdeler, işine giderken mecburiyet gereği dışarı çıkarken tedbirden ödün vermeyen insanlarımızı kutluyorum. Birimiz diğerimize güç oluyoruz. Koronaya karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur” dedi.