Sağlıklı Testis Nasıl Görünür? Kendi Kendinize Muayene

Erkek vücudu için oldukça önemli yapılardan biri olan testisler, erkek sağlığı için bir sürü işleve sahiptir. Dolayısıyla, bu konuda bir problem yaşayan kişiler, bu durumu göz ardı etmeden doktora başvurmalıdır.

Ürologlar ve ürologların yapma ihtimali olan muayene aşamaları, çoğu erkek için korkutucu olabiliyor. Halbuki erkekler için en önemli muayenelerden biri olan testis kontrolü, özellikle metropol şehirlerde olanlar için son yıllarda sağlıksız besinler ve sağlıksız yaşam stiliyle beraber görülme sıklığı artan testis kanseri için oldukça önemli hale geldi.

Bir anormallik hissettiğiniz zaman tabii ki en kısa sürede doktorunuza başvurmalısınız. Bu nedenle öncesinde evde kendi kendize yapacağınız bazı kontroller işinize yarayabilir. Erken müdahale her hastalıkta önemli olduğu gibi özellikle testisler için en tehlikeli hastalıklardan biri olan testis kanseri adına da önemlidir. Bu yüzden rutin şekilde testislerinizi muayene etmelisiniz.

Sağlıklı bir testis nasıl olmalıdır, nasıl görünür ve sağlıklı olması için neler yapabilirsiniz içeriğimizde derledik.

Öncelikte, testis nedir ve ne işe yarar?

Testis en basit tanımıyla, istisnalar dışında penisin her iki yanında ve alt tarafında tıp dilinde skrotum şeklinde söylenen, testis torbası içinde yer alan, erkek sağlığı için oldukça önemli yapılardır. Erkek vücudu için gerekli olan testosteron hormonunun salgılanması, spermlerin üretilmesi gibi görevleri vardır. Testisler, içerisinde sperm kanallarını ve çok sayıda damarı bulundurur. Ayrıca testisler günde 200 milyon kadar sperm üretebilir.

Testislerin dışarıda olması, dış etkenlerle gelecek tehlikelerden dolayı risk oluştursa da spermler için oldukça önemlidir. Çünkü aşırı sıcak veya soğuk, spermlerin ölmesine neden olur. Vücut sıcaklığı da spermlere göre gereğinden sıcak olduğu için, testis torbaları vücut sıcaklığından yaklaşık 2°C daha soğuktur. Bundan dolayı, soğuk havalarda torbalar kasılır ve penise doğru yaklaşır, sıcak havalarda ise gevşer.

Sağlıklı bir testis nasıl görünür?

Elbette, bütün penisler aynı olmadığı gibi bütün testisler de aynı değildir. Fakat, bir testisin sağlıklı olup olmadığını anlamak için aynı yöntemler kullanılabilir. Örneğin, testislerinizi, torbalarda hissettiğinizde herhangi bir pürüze denk gelmemelisiniz. Hafifçe sıkarsanız, çok sert olmayacak şekilde sağlam olmalıdır. Sıkmanız esnasında ağrı ve rahatsızlık hissetmemelisiniz. Torbaların alt tarafında ise ince tüpe benzeyen bir yapı hissetmelisiniz.

Sağlıklı bir testis, yaklaşık olarak küçük bir tavuk yumurtası boyutunda olmalıdır. Eğer, iki testisiniz arasında büyüklüğüne dair bir farklılık hissettiyseniz hemen endişelenmenize gerek yok. Çünkü erkeklerin büyük çoğunluğunun testisleri, asimetrik bir yapıya sahiptir. Biri diğerinden daha büyük veya daha aşağıda olabilir. Hatta genelde, sol testis sağ testisten daha küçüktür.

Testislerin normalden farklı görünmesine ne sebep olabilir?

Eğer, testislerinizde herhangi bir anormallik görürseniz elbette hemen doktora gitmelisiniz fakat her anormalliğe göre olası sebepler şu şekildedir:

Testislerinizi pürüzsüz hissetmiyorsanız , testis kanserinin bir işareti olabilir. Yine de eğer böyle bir durumunuz varsa ilk başta endişelenmeyin çünkü çoğu testis yumrusu bir sorun yaratmaz.

, testis kanserinin bir işareti olabilir. Yine de eğer böyle bir durumunuz varsa ilk başta endişelenmeyin çünkü çoğu testis yumrusu bir sorun yaratmaz. Testislerinizi şişmiş hissediyorsanız, bakteri etkili bir enfeksiyon yaşıyor olabilirsiniz.

hissediyorsanız, bakteri etkili bir enfeksiyon yaşıyor olabilirsiniz. Testis torbalarınız damarlı görünüyorsa, sperm fonksiyonlarını bozan bir hastalık olan varikosel olabilirsiniz.

görünüyorsa, sperm fonksiyonlarını bozan bir hastalık olan varikosel olabilirsiniz. Torbalarınız sıvı dolu gibi görünüyorsa, halk arasında su fıtığı olarak bilinen hidroseliniz olabilir.

Kendi kendinize testis muayenesini nasıl yaparsınız?

Testislerinizi ve torbalarınızı arada sırada gözlemlemek ve muayene etmek, oluşabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı oldukça önemlidir. Bu nedenle her erkek testis muayenesini öğrenmeli ve rutin şekilde ayda en az bir defa yapmalıdır. Peki testis muayenesi nasıl yapılır?

Öncelikle testislerinizi muayene etmek için sıcak bir ortam daha iyidir çünkü daha önceden bahsettiğim gibi testisler sıcak ortamda gevşerler ve torbaların derisi yumuşar. Özellikle banyodan sonra yapılması uygun bir zamandır. Muayene sırasında daha iyi gözlemlemek için ayna karşısına geçebilirsiniz. Her bir testisinizi ayrı şekilde etmenizin gerektiği muayene sırası ise şu şekilde olmalıdır:

Öncelikle testislerinizde bir kızarıklık olup olmadığını kontrol edin.

olup olmadığını kontrol edin. Testis torbasını bir elinizle kaldırın, diğer elinizin işaret ve orta parmağı testisin alt kısmına; başparmağınızı testisin üst kısmına yerleştirip hafifçe sıkın.

Testisin yüzeyinde pürüz, çıkıntı, şişlik gibi durumlar olup olmadığına dikkat edin.

gibi durumlar olup olmadığına dikkat edin. Testis muayenesi yukarıdaki aşamalardan sonra biter. Eğer herhangi bir kitle, kızarıklık, ağrı gibi durumla karşılaşırsanız mutlaka doktora gitmelisiniz.

Peki testislerinizin sağlığını korumak için neler yapabilirsiniz?

Testislerinizin sağlığını korumak ve olası bir sorunda erken müdahale ile tedaviyi kolaylaştırmak adına rutin muayeneler yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Muayene dışında testisleriniz için yapabileceğiniz bazı şeyler daha var. Örneğin; sigarayı bırakmalısınız. Sigara, hiçbir organımız için yararlı bir şey değil evet ama sigaradaki arsenik maddesi özellikle testis kanseri riskini arttırıyor. Ayrıca beslenme düzeninizde antioksidan içeren besinlere yer açmalısınız. Sebze ve meyveler, testislerinizin dostudur.

Testislerinizin, sıcaklık nedeniyle dışarıda bulunması gerektiğinden fakat bu durumun dış etkenlerle risk oluşturabileceğinden de bahsetmiştim. Bu sebeple, testislerinizi vurmaya, çarpmaya karşı korumalısınız. Örneğin; uzun süreli bisiklet kullanmamalı, altınıza dar bir şey giymemelisiniz.

Tabii ki içeriğimizin başında da bahsettiğimiz gibi en ufak bir anormallik hissettiğinizde bile doktorunuza başvurmak en doğru yol olacaktır.