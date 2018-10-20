Sahip Olmaya Can Atacağınız 20 İlginç Kartvizit

Bazı işletmeler sıradan kartvizitler yerine daha yaratıcı fikirlerle çıkagelebiliyorlar.

Şirketlere ait kartvizitler ilk olarak 15. yüzyılda Çin'de kullanılmaya başladı. Çin'de kullanılan bu ilk kartvizitte sadece işletme sahibinin ismi yazıyordu. Günümüzde kullanılan kartvizitler ise sıradanlıktan uzaklaşarak neredeyse kendi başına bir sanat eseri oluyor. Öyle ki en iyi tasarıma sahip kartvizit adı altına bir yarışma bile düzenlenmekte.

1. Rendeye ihtiyacınız oldu ancak yanınızda yok mu? Hiç dert etmeyin.

2. Kişisel koçunuz ve zayıflama hedefinize uygun.

3. Mola verdiğinizde küçük bir pakette yoğurt yemek istediniz ancak kaşığınız mı yok? Dert etmeyin kartvizitiniz var.

4. Bu et lokantasının kartvizitini okuyabilmek için önce onu ısıtmanız gerekiyor.

5. Nasıl bir makyaj istediğinizi kartvizite çizerek makyözünüze uzatarak mükemmel makyajınıza sahip olabilirsiniz.

6. Bu kartvizit, bir tasarımcıya ait elbette.

7. Bu işletmenin size uygulayacağı makyajın sizi ne kadar değiştireceğini gösteren bir kartviziti var.

8. Bu fırının kartvizitleri çok ama çok lezzetli.

9. Bu kartvizitin sahibi şirket sadece gömlek üretiyor.

10. Bir tasarımcının mükemmel yumuşaklıktaki kartviziti.

11. Evden eve taşıma şirketinin kartviziti, oldukça başarılı.

12. Bir yazara ait ve oldukça yaratıcı.

13. Saçlarını kaybeden ancak kişiliğinden ödün vermeyenler için.

14. Giderleriniz tıkandığında işinize en çok yarayacak pompa bu olsa gerek.

15. Sanatçılar...

16. Hangi saç modeline sahip olacağınızı istediğiniz gibi düzenleyebilir ve kuaföre iletebilirsiniz.

17. Pamuk pedlerden kartvizit?

18. Lezzetli görünüyor sanki.

19. Pilates ile esnek mi esnek olabilirsiniz.

20. Sanki bu biraz fazlaya kaçmış.