Yeni Nesil iPad ve MacBook'ların Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Lansman davetiyelerini dağıtmaya başlayan Apple'ın, yeni nesil iPad'lerin yanında yeni nesil MacBook'ları da tanıtması bekleniyor.

Apple'ın yeni nesil iPad'leri haftalardır gündemimizdeydi. Tüm özellikleri ortaya çıkan cihazların ana ekran tuşuna sahip olmayacağı, iPhone X serisindeki gibi sınırsız ekrana ve Face ID'ye sahip olacağı söylenmişti. Apple bugün itibariyle bu ay sonunda New York, Brooklyn'de gerçekleştireceği lansmanın davetiyelerini göndermeye başladı.

Apple'ın geçen ay içerisinde yaptığı lansmanla yeni iPhone modellerini duyurmasının üzerinden kısa bir süre geçmişken Apple, şimdi de yeni nesil iPad'lerinin lansmanını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. iPad'lerin yanında AirPower'ı (2018 iPhone'lar için kablosuz şarj adaptörü) tanıtması beklenen Apple'ın, kesin olmamakla birlikte bir ihtimal, yeni nesil MacBook'ları da tanıtması beklenmekte.

Apple Ekim Lansmanı'nı, 30 Ekim Salı saat 17.00'de (TSİ) New York, Brooklyn Howard Gilman Opera House'da gerçekleştirecek. Lansman Apple'ın internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve Chrome tarayıcı da dahil olmak üzere canlı olarak izlenebilecek.