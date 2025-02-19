Antalya'da yaşayan Faruk Gülcemal isimli bir vatandaş, sosyal medyada gördüğü bir linke girince 600 bin TL dolandırıldı. Suç duyurusunda bulunan vatandaşın sonuç alıp almayacağı meçhul...

Gün geçmiyor ki ülkemizin güzel insanı, yanlışlıkla tıkladığı bir link nedeniyle dolandırılmasın. Bu kez söz konusu haber, Antalya'dan geldi. 60 yaşında olan ve emekli maaşı ile geçinmeye çalışan Faruk Gülcemal, sosyal medyada gördüğü bir linke tıklaması sonucunda tam 600 bin TL dolandırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan vatandaş, bir sosyal medya platformunda gördüğü linke tıkladığını ve ardından da telefonunun kitlendiğini söylüyor. 1 gün boyunca telefonu açamayınca servise giden vatandaş, telefonunu açtırmayı başardı ancak bankacılık uygulamasına girmeye çalışınca başarısız oldu.

600 bin TL'lik kredi çekilmiş!

Faruk Gülcemal, neler olduğunu anlamak için çalıştığı bankaya gittiğini, burada hayatının şokunu yaşadığını söylüyor. Zira banka personeli, Faruk Gülcemal adına 600 bin TL kredi çekildiğini söylemiş. Mağdur vatandaş, konuyla ilgili olarak yasal yollara başvuru yapmış ancak sonuç alır mı almaz mı kestirmek çok zor...

Bilmediğiniz hiçbir yere tıklamayın!!!

Webtekno olarak bu tür durumlarda daha önce de uyarılar yaptık. Kimse size, durduk yere çok büyük bir kazanç fırsatı sunmaz. Bunun bilincinde olun ve özellikle de Facebook gibi mecralarda karşınıza çıkan ve bir bankanın Togg T10X hediye ettiği (örnektir) gibi kampanya linklerine girmeyin. Hadi siteye girdiniz diyelim, burada ne olursa olsun bilgi paylaşmayın. Aksi takdirde Faruk Gülcemal'in başına gelen olay sizin de başınıza gelecektir.