Open AI CEO'su Sam Altman'in kripto para projesi Worldcoin, daha ilk haftasında ortalığı karıştırdı. Şirket kendini savunurken alanında uzman isimler, projenin tehlikeli olduğunu ileri sürüyor. İşte Worldcoin projesine ilişkin her şey...

ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zekâ araçlarını hayatımıza kazandıran Open AI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz hafta kripto para camiasına sert bir giriş yaptı. "Worldcoin" (WLD) isimli bir altcoin piyasaya süren Altman, bugüne kadarki en yenilikçi teknolojilerinden bir tanesine daha imza atmış oldu. Ancak Worldcoin projesi, daha bir haftalık olmasına rağmen tartışmaların odak noktasına yerleşmiş durumda. Bu içeriğimizde, Worldcoin projesi ile ilgili her şeye yakından bakacağız.

Sam Altman ve ortağı Alex Blania, Worldcoin için "Tools For Humanity" isimli yeni bir şirket kurdular. Bu şirketin amacı, Worldcoin projesi ile dünyanın en büyük kimlik ve finans ağını oluşturmak. Biyometrik verilere odaklanan proje ile gerçek insanlarla yapay zekâdan güç alan makineler arasında net bir şekilde ayrım yapabilen, küresel bir kimlik doğrulama sistemi oluşturulmak isteniyor. Tools For Humanity, bu projeyi gerçekleştirebilmek için de Orb isimli bir küre tasarladı.

Dünyanın dört bir yanına dağılacak Orb isimli küre işte böyle görünüyor:

Sam Altman ile ortağının geliştirdiği yüzlerce adet Orb, krom kaplamasıyla bir yerde hemen dikkat çekebilen bir ürün. Ürünün amacı ise insanların irisleri başta olmak üzere, biyometrik verilerini kayıt altına almak. Şimdi bunu biraz açalım:

Orb'un sahip olduğu sensörler, yüzünü okutan bir insanın iris ve diğer yüz özelliklerini kodluyor. Her insana özel olarak oluşan kodlama, blok zincir teknolojisi sayesinde kayıt altına alınıyor. Aslında NFT'lere benzer bir yapıdan bahsediyoruz. Bir Orb'a yüzünüzü taratırsanız, o kodlamanın sadece size ait olduğu blok zincir ağına ekleniyor. Üstelik sosyal medya platformları gibi internet mecraları da bu verilere ulaşabiliyor. Sam Altman ve Alex Blania, bu sayede ultra gerçekçi yapay zekâ teknolojilerinin, insanları taklit etme olasılığının kalmayacağına inanıyor. Bunun teknik olarak doğru olduğunu söylemek mümkün. Ancak...

İris ve yüzünüzün diğer bölgelerini Orb'a kaydetmeniz halinde para kazanıyorsunuz!

*Cihazın üzerinde bulunan, iris ve yüzünüzün diğer bölgelerini kaydeden sensörler.

Buraya kadar anlattıklarımız ilginizi çekmiş olabilir. Aslında haklısınız. Çünkü küresel bir kimlik doğrulama sisteminden bahsediyoruz. Üstelik bu sistemde insan vücudunun en özel yapılarından olan iris bulunuyor. Dışarıdan bakıldığı zaman böyle bir teknolojinin gerçekten devrim yaratacağı düşünülüyor olabilir. Ancak kafa karıştıran durumlar var. Örneğin; Sam Altman, gidip Orb'a yüzünüzü okutmanız karşılığında size para teklif ediyor. Yüzünü kodlatan her birey, belirli miktarda (heveslendirmemek adına rakam paylaşmıyoruz) ödeme yapılıyor. Yapılan açıklamalara göre şu ana kadar 2 milyondan fazla birey, bu sisteme kayıt yaptırdı.

Orb iris kayıt sistemi, şu ana kadar 27 ülkede test edildi!

Orb isimli cihazlar, harici bireyler aracılığıyla insanlara ulaşıyor. Worldcoin'in internet sitesinde bulunan bir bölüm üzerinden kayıt yaptıran ve kendilerine Orb gönderilen bireyler, "operatör" olarak anılıyorlar ve her kayıt için de komisyon ödemesi alıyorlar. Alex Blania tarafından yapılan açıklamaya göre sistem, şu an için aralarında Norveç, Sudan, Kenya ve Şili gibi yerlerin de olduğu 27 ülkede test edildi. Dünya Bankası verilerine göre bu ülkelerin yarısı kadarı, 14 tanesi "gelişmekte olan ülke" statüsündeydi.

Gelelim bu etkileyici teknoloji ile ilgili tartışmalara

Biyometrik veriler, siber güvenliğin sağlanması için kritik önem arz ediyor. Yüz tanıma sistemleri ile parmak izi okuyucuların güvenliği sağlama noktasında ne kadar etkili olduklarını zaten biliyoruz. Ancak burada veri güvenliğinin nasıl sağlanacağı tartışmaları patlak veriyor. Sonuç olarak Open AI, bundan birkaç ay önce hacklenen bir şirket. Şunu hemen söyleyelim; Tools For Humanity, çekilen fotoğrafların saklanmadığını, kişiye özel kodlamanın saklandığını ifade ediyor. Tabi buna inanıp inanmamak, bireylerin kendi tercihi.

Uzmanlar, biyometrik veriler ile ilgili olarak uzun zamandır uyarılar yapıyorlar. Ünlü bir yazılımcı olan, geçmişte CIA için de çalışan Edward Snowden, biyometrik veriler ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Gözbebeklerini kataloglamayın. Dolandırıcılığı önlemek için biyometri kullanmayın. Aslında, biyometriyi hiçbir şey için kullanmayın.

*Edward Snowden

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ise Worldcoin ekibine kesinlikle güvenmiyor. Bugüne kadar yüzünü kaydettiren bireyleri kapsayan bir araştırmada, irislerini kaydettiren insanların, ne amaçla bunu yaptığını bile bilmedikleri ortaya çıktı. Ayrıca MIT'ye göre ekip, aldatıcı pazarlama uygulamaları yürütüyordu. Alex Blania, MIT tarafından gündeme getirilen iddiaları reddetti.

Peki insanlar, en özel biyometrik verilerini nasıl başkaları ile paylaşabiliyorlar?

Orb'a kayıt yaptırmak oldukça basit. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamadaki QR kod ile Orb arasında eşleştirme yapılıyor. Sonra da biyometrik veriler kayıt altına alınıyor. Tüm bunlar birkaç dakika sürüyor. İşte sistemin insanları cezbetmesini sağlayan temel nedenlerden biri bu. Sistem çok basit işliyor. Üstelik bunun sonucunda para da alınıyor. İris kaydını yaptıran insanlara neden bunu yaptıkları sorulduğunda, sadece kripto varlıklara inandığı için bu işe girenler olduğu tespit edildi. Kimileri ise Sam Altman hayranı olduğunu, ondan zarar gelmeyeceğini söylüyor...

Peki siz bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.