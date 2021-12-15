Galaksimizin Merkezindeki Kara Delik Fotoğraflandı

Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin kalbindeki kara deliği ve etrafındaki yıldızları net bir şekilde fotoğraflamayı başardı. Araştırmacılar ek olarak kara deliğin kütlesini ve gezegenimize olan uzaklığını da hesaplamayı başardı.

Samanyolu Galaksisi, içinde güneş sistemimizin de bulunması sebebiyle insanlık için oldukça önemli bir konuma sahip. Durum böyle olunca Samanyolu’nun gizemleri de çok daha dikkat çekici oluyor.

Gök bilimciler, Samanyolu’ndaki gizemleri daha iyi anlamak için yıllardır galaksimizi araştırıyorlar. VLTI (Çok Büyük Interferometre Teleskobu) sayesinde galaksimizin ‘kalbinin’ bugüne kadar ki en net fotoğrafı çekildi.

VLTI sayesinde galaksinin kalbi fotoğraflandı

VLTI’ın sahip olduğu 4 büyük ve 4 yardımcı teleskoptan gelen görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulan bu görüntü, Samanyolu’nun kalbinde bulunan Sagittarius A* isimli kara deliğin de gözlemlenebilmesini sağladı. Gök bilimciler, birden fazla kez fotoğraflama yaparak elde edilen verileri karşılaştırdı ve yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz yıldızların bir kara deliğin yörüngesinde olduğunu tespit etti.

“Sagittarius A*’in etrafındaki yıldızları takip edip fotoğraflayarak onların kara deliğin etrafındaki hareketlerini öğrenmiş ve Samanyolu’nun kalbi hakkında daha fazla fikir sahibi olmuış olduk” diyen Reinhard Genzel, bu keşfin galaksimizi anlamak adına devasa bir adım olduğunu açıkladı.

Kara delik, milyonlarca güneş ile aynı kütleye sahip

Mart ve Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan araştırmalar sonucunda Genzel ve ekibi, Sagittarius A* isimli kara deliğin 4.3 milyon adet Güneş ile aynı kütleye sahip olduğunu ve gezegenimizden 27.000 ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu açıkladı. GRAVITY isimli projenin bir parçası olarak yürütülen bu araştırmanın asıl amacı, Samanyolu’nun tam merkezinde bulunan bu kara deliğin incelenerek dönüş hızının hesaplanmasıydı. Araştırmacılar, şu anda bu hızı hesaplamak için gerekli çalışmalara başladıklarını açıkladı.

GRAVITY projesinin başarılı olması durumunda insanlığın gelecekte kara deliklerin gücünü uzayda çok hızlı bir şekilde seyahat etmek için kullanabileceği de yapılan açıklamada yer alıyor