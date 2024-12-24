Samsung'un 2025 yılında daha katlanabilir ekranlı telefon üretmeye karar verdiği iddia edildi. Bu gelişme, katlanabilir ekranlı telefonlara olan ilginin azaldığını düşündürüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonlarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre şirket, Galaxy Z Fold6 ile Galaxy Z Flip6'nın yeteri ilgiyi görmemesi üzerine 2025 yılına ilişkin katlanabilir ekranlı telefon stratejilerinde değişiklik yaptı.

Samsung, katlanabilir ekranlı telefon sektörüne giriş yaptığından beri üretim sayısını artırdı. Bu bağlamda; Galaxy Z Fold6 ile Galaxy Z Flip6 için 8,2 milyon üretim yapıldı. Ancak bu rakam, gelecek yıl önemli ölçüde düşürülecek.

İddiaya göre toplam üretim 5 milyon olacak

Güney Koreli kaynaklara göre Samsung, 2025 yılında 5 milyon adet katlanabilir ekranlı telefon üretecek. Bunların 3 milyonu Galaxy Z Flip7, 2 milyonu ise Galaxy Z Fold7 olacak. Bu arada; aynı kaynağa göre Samsung, Galaxy S serisi telefonlarda ise üretim artışına gidecek. İddiaya göre Samsung, Galaxy S serisi üretimini yüzde 7 artıracak ve 37,4 milyon adet olarak uygulayacak.

Raporda dikkat çeken bir detay var. Kaynaklara göre Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonla ilgili strateji değişikliği, başka markalar tarafından da uygulanacak. Çinli akıllı telefon üreticilerin, gelecek yıl için katlanabilir ekranlı telefon üretimlerini azaltmaya karar verdikleri konuşuluyor. Tüm bunlar, katlanabilir ekranlı telefonlara olan ilginin düştüğünün açık bir göstergesi olabilir.