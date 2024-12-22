OPPO'nun büyük heyecanla beklenen yeni katlanabilir telefonu Find N5'in ne zaman tanıtılacağına dair bilgiler geldi. Ayrıca bazı özellikleri de sızdırıldı.

Piyasaya sunduğu başarılı telefonlarla dünyanın en iyi akıllı telefon markaları arasında yerini almayı başaran OPPO, katlanabilir sektöründe de öne çıkan bir şirketti. Bu yüzden de şirketin yeni modeli olacak yatay katlanabilir telefon Find N5 merakla bekleniyordu.

Şimdi ise OPPO Find N5 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntı, 2025’in en iyi katlanabilir telefonlarından olması beklenen modelin ne zaman tanıtılacağını ve bazı özelliklerini içeriyor.

Şubat gibi tanıtılabilir, Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip ilk katlanabilir telefon olabilir

Çin’den gelen bilgilere göre OPPO, Find N5 modelini amiral gemisi cihazı Find X8’den önce gelecek 2025’in ilk çeyreğinde tanıtacak. Kaynaklar, cihazın Çin Yeni Yılı’ndan sonra geleceğini öne sürmüş. Bu da ocak sonu veya şubatta gelebilir demek.

Sızan özelliklerine de bir göz atalım. OPPO Find N5’in Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile geleceği söyleniyor. Eğer bu doğru çıkarsa cihaz, bu çipe sahip ilk katlanabilir telefon olarak kayıtlara geçecek.

Bunlar dışında cihazın 2K çözünürlük sunacak büyük bir katlanabilir ekranla geleceği aktarılmış. Arkada üçlü 50 MP’lik Sony kamera olacağı detayı da var. Üstelik gelişmiş zoom sunacak bir periskop sensörü de olacakmış. Ayrıca önceki nesilden daha hafif olacağı ve dayanıklılığının artırılacağı da bilgiler arasında.