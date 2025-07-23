Katlanabilir iPhone modelinin ekran boyutları ortaya çıktı. İddia doğruysa cihaz, Samsung Galaxy Z Fold modelinden daha küçük olacak.

Apple, katlanabilir telefon segmentine önümüzdeki yıl itibarıyla giriş yapmaya hazırlanıyor. Kitap gibi katlanan türde bir telefon olması beklenen iPhone hakkında son zamanlarda sızıntılar iyice artmaya başlamıştı. Şimdi ise telefonun en çok merak edilen kısımlarından biri konusunda bilgiler geldi.

TrendForce tarafından yapılan sızıntıda, katlanabilir iPhone modelinin ekran boyutları ve çıkış tarihi için beklenen zaman aralığı yer aldı. Eğer bu iddialar doğruysa Galaxy Z Fold7’den biraz daha küçük bir model olacak.

7,8 inç ve 5,5 inç ekranlarla gelebilir

Sızıntıya göre Apple, katlanabilir iPhone modelinde iç ekranın boyutunu 7,8 inç yapmayı düşünüyor. Dış ekranın ise 5,5 inç boyutunda olacağı belirtilmiş. Boyutlar, güvenilir kaynaklardan gelen daha önceki bazı sızıntılar ile uyumlu. Bu yüzden gerçek çıkma ihtimali yüksek diyebiliriz.

Katlanabilir iPhone’un en büyük rakibi olacak Samsung Galaxy Z Fold7 modelinde 8 inçlik iç ekran ve 6,5 inçlik dış ekran yer alıyor. Yani anlayacağınız Apple, kendi katlanabilir modelini Samsung’unkine kıyasla daha küçük yapmayı düşünüyor.

Kırışıklık sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen katlanabilir iPhone, TrendForce’un aktardığına göre 2026’nın 2’inci yarısında gelecek. Yani iPhone 18 serisiyle birlikte Eylül 2026’da tanıtılması muhtemel.