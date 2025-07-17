Sızan yeni bilgiler, Apple'ın seneye tanıtacağı katlanabilir iPhone modelinin fiyatını ve kalınlığını ortaya çıkardı. Cihaz, piyasadakilere benzer bir fiyat ve ince bir tasarımla çıkış yapacak.

Apple, yavaş yavaş tüm odağını katlanabilir cihazlara çevirmeye başlamış durumda. Tabii ki bu konuda en çok merak edilen ürünü katlanabilir iPhone. 2026’da çıkması beklenen cihazın ekran üretiminin geçtiğimiz hafta başladığı iddia edilmişti. Ekranların, Samsung tarafından üretileceği söyleniyordu.

Şimdi ise telefon hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Analistler, katlanabilir iPhone’un muhtemel fiyatını paylaşırken Çin’den mobil cihazlar hakkında güvenilir bir kaynak olan Instant Digital, telefonun muhtemel kalınlığını açıkladı.

1800-2000 dolar gibi fiyatlarla gelebilir, iPad Pro’dan ince olabilir

UBS isimli firmadaki analistler tarafından yapılan açıklamalara göre katlanabilir iPhone modeli, 1800 ila 2000 dolar arasında bir fiyat etiketiyle gelecek. Bu şaşırtıcı değil. Katlanabilir cihazlarda böyle fiyatlar görüyorduk. 1800 dolar gibi bir fiyatla gelmesi, cihazın Samsung’un 1.999 dolarlık amiral gemisi katlanabilir telefonu Z Fold7’den ucuz olabileceği anlamına geliyor.

Kalınlık konusuna gelecek olursak Instant Digital’in iddiasına göre telefon, katlı olmadığında 4,8 mm’lik kalınlıkla gelecek. Daha önceki iddialarda Apple’ın 4,5 mm’ye kadar düşebileceği söylenmişti. Ancak o kadar incelemeyebileceği görüldü. Yine de 4,8 mm gayet iyi. Son nesil iPad Pro’lar 5,1 mm kalınlığa sahipti. Yani onlardan ince bir model olacak. Samsung’un son çıkan Z Fold7 modelinin 4,2 mm kalınlıkla geldiğini de ekleyelim.

Katlanabilir iPhone hakkında gelen yeni bilgiler bu kadar. Cihazın, önümüzdeki yıl içinde bizlerle buluşmasını bekliyoruz. Apple’ı yepyeni bir kategoriye sokacak ürünün ne kadar ilgi göreceği merak konusu.