Çin'den gelen yeni bilgilere göre Samsung, Galaxy S10 için 12GB RAM'li ve 5G destekli 4. bir varyant tanıtmayı planlıyor. Standart model ise 4GB RAM'e sahip olacak.

Samsung’un Galaxy S10 modeli ile ilgili olarak tüm akıllı telefon endüstrisinin beklentileri en üst seviyeye çıkmış durumda. Pek çok rapor ve sızıntı, Samsung’un üç farklı Galaxy S10 modeli tanıtacağını söylüyor. Fakat Çin’den gelen yeni bir rapora göre Samsung, dört farklı Galaxy S10 modeli ile akıllı telefon piyasasını sarsacak.

Lei Technology’nin haberine göre Samsung, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 X ve Galaxy S10 X 5G olmak üzere toplam dört farklı model tanıtacak. Bu modeller sırasıyla 4GB, 6GB, 8GB ve 12GB RAM kapasitelerine sahip olacak. Bu da Galaxy S10 serisinin premium modelinin RAM kapasitesiyle Xiaomi Mi Mix 3 ve Black Shark Helo’yu geride bırakacağını gösteriyor.

Bu cihazlardan Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus, 5.8 inç ekrana, Galaxy S10 X ve S10 X 5G ise 6.44 inç ekrana sahip olacak. Galaxy S10 X’in üç arka kameraya sahip olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. 5.8 inçlik modeller ise çift arka kameraya sahip olacak. Ayrıca iyileştirilen tasarım, ekran boyutu aynı kalırken kasanın küçülmesini sağlayacak.

Giriş seviye telefonların bile 6GB RAM’e sahip olduğu bir dönemde Samsung’un 4GB RAM’li bir amiral gemisi piyasaya sürmesi ilginç bir durum olabilir. Bununla birlikte ‘plus’ modelin standart model ile aynı ekran boyutuna sahip olması, anlam verilemeyen bir diğer unsur olacaktır. Yine de cihazın tanıtılmasına aylar var ve bu bilgilerin tamamı şu an için söylentilerden ibaret.