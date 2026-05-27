Grev Kapıdaydı: Samsung, Çalışanları Rekor İkramiyeyle İkna Etti

Samsung ile çalışanlar arasında aylardır süren ücret ve prim krizi çözüme kavuştu. Yapılan anlaşma kapsamında bazı çip çalışanlarının yüz binlerce doları bulan ikramiyeler alacağı belirtilirken, planlanan büyük grev de rafa kaldırıldı.

Deniz Şen Deniz Şen /

Samsung’un Güney Kore’deki yarı iletken biriminde çalışan binlerce personeli ilgilendiren maaş ve ikramiye anlaşması resmen kabul edildi. Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından çalışanların büyük bölümü yeni teklife onay verirken, şirketi zor durumda bırakabilecek geniş çaplı grev ihtimali de ortadan kalktı.

Özellikle yapay zeka sektörünün tetiklediği çip talebi sayesinde rekor kârlar elde eden Samsung’da çalışanlar, bu kazançlardan daha büyük pay talep ediyordu. Tarafların uzlaşmasıyla birlikte çalışanlara verilecek primlerin miktarı teknoloji dünyasında dikkat çeken seviyelere ulaştı.

Çalışanlara ortalama 340 bin dolar seviyesinde bonus

Samsung’un bellek çipi bölümünde görev yapan çalışanların ortalama 340 bin dolar civarında ek ödeme alabileceği belirtiliyor. Bazı çalışanların toplam bonuslarının 400 bin dolar seviyesini aşabileceği de ifade ediliyor. Şirket ayrıca yarı iletken faaliyetlerinden elde edilen operasyonel kârın belirli bir kısmını çalışanlara dağıtacak özel bir sistem üzerinde de uzlaştı. Böylece performans primleri doğrudan şirketin finansal başarısına bağlanmış oldu.

48 bin kişiyi kapsayan grev iptal edildi

Anlaşma öncesinde yaklaşık 48 bin çalışanın katılması beklenen ve 18 gün sürmesi planlanan büyük bir grev gündemdeydi. Uzmanlar, böyle bir iş bırakma eyleminin Samsung’un üretimini ciddi şekilde etkileyebileceğini ve küresel çip tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceğini değerlendiriyordu.

Son dakika uzlaşmasıyla birlikte sendika grev planını askıya aldı. Ardından yapılan oylamada çalışanların yaklaşık dörtte üçü anlaşmayı destekledi ve süreç resmen sonuçlandı.

