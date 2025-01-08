Samsung, 2025’te çift katlanan yeni telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun ekran tasarımı ve katlanma yöntemi şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Samsung'un 2025 yılı için yeni katlanabilir telefon planları gün yüzüne çıktı. Şirket, bu yıl içerisinde çift katlanan bir telefon modeliyle teknoloji dünyasında yeniden dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Samsung, 2025 yılına dair yeni katlanabilir telefon planlarının olduğu ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre, Samsung'un katlanabilir telefon alanında önemli bir adım atacağı iddia ediliyor.

2025'in ikinci yarısında tanıtmayı planlıyor

Teknoloji devi Samsung, 2025'in ikinci yarısında yeni katlanabilir telefon modelini tanıtmayı planlıyor. Çift katlanan tasarıma sahip olacak bu cihazın, başlangıçta 300.000'den az üretileceği belirtiliyor. Samsung'un ekran üreticisi Samsung Display, cihazın ekranını hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor. Ancak, cihazın kesin tanıtım tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. CES 2025 ve MWC gibi büyük teknoloji etkinliklerinin yaklaşması, cihazın tanıtımının bu organizasyonlarla aynı döneme denk gelebileceği ihtimalini de güçlendiriyor.

Söylentilere göre, yeni telefonun ekranında çözünürlük kalitesi nedeniyle ekran altı kameraya (UDC) yer verilmeyecek. Cihazın katlanma mekanizması ise, "G şekli" olarak adlandırılan bir tasarımla olacak ve ekran iki kez içeriye doğru katlanacak. Bu katlanma yöntemi, ekranın dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor. Samsung’un bu yeni telefonunu, önümüzdeki Flip ve Fold modelleriyle birlikte tanıtması bekleniyor.