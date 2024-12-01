Samsung, Windows bilgisayarlar için Dex uygulamasının OneUI 7 güncellemesi ile birlikte kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberimizde Samsung'un OneUI 7 ile birlikte Edge Panelleri bölümünü Galaxy Store'dan kaldıracağını aktarmıştık. Bugün, OneUI 7 ile birlikte kaybolacak bir özellik daha ortaya çıktı. Samsung, Windows bilgisayarlardaki DeX uygulamasını kullanımdan kaldıracak.

Ne olduğunu bilmeyenler varsa Windows için DeX uygulaması, kullanıcıların Samsung telefonlarını Windows bilgisayarlarına bağlamasını, dosya paylaşımında bulunmasını vb. özellikler sunuyordu. OneUI 7 ile birlikte DeX uygulaması artık olmayacak.

DeX yerine Telefonum uygulamasını kullanabileceksiniz

Dürüst olmak gerekirse Samsung'un Windows'taki DeX uygulamasını kullanımdan kaldırmasının mantıklı bir açıklaması var. Windows bilgisayarlardaki Telefonum uygulaması, bilgisayarınız ile telefonunuz arasında dosya paylaşımında bulunabilmenizi, telefonunuza gelen bildirimleri bilgisayarınızda görebilmenizi ve hatta telefonunuzdaki uygulamaları bilgisayarınız üzerinden kullanabilmenizi mümkün kılıyor. Üstelik bu uygulama yalnızca Samsung telefonlarla da sınırlı değil.

Bu arada Samsung'un DeX'e tamamen veda etmediğinin altını çizelim. Telefonunuza monitör, klavye ve fare bağlayarak küçük çaplı bir bilgisayara dönüştürebilmenizi sağlayan DeX, kullanımda olmaya devam edecek. Kaldırılan özellik yalnızca Windows'taki DeX uygulaması olacak.