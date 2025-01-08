Samsung, Apple'ın daha önce planlarından vazgeçtiği donanım abonelik planını kullanıma sunacağını açıkladı.

CES 2025 teknoloji dünyasını kasıp kavururken, Samsung'un yeni hamlesi dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Galaxy S25 serisinin tanıtılacağı Unpacked etkinliği şimdiden büyük beklentiler yaratmış durumda ve duyuru öncesinde Samsung’un “donanım abonelik planı” duyurusu teknoloji dünyasında yeni bir çağın başlangıcına işaret ediyor olabilir.

Samsung'un donanım abonelik planı nasıl çalışacak?

Samsung'un yeni donanım abonelik planı, aylık ödemelerle telefonlarınızı kullanmanıza ve dilediğiniz zaman yeni bir modele geçiş yapabilmenize olanak tanıyor. Asıl ilginç olan nokta ise Apple’ın kısa zaman önce benzer bir girişimi iptal etmesinin ardından Samsung'un hayata geçiriyor olması.

Samsung CEO’su Han Jong-hee, bu yenilikçi planın önümüzdeki ay Galaxy telefonlarda başlatılacağını doğruladı. Plan, telefonların bakım hizmetlerini ve taksit ödemelerini bir araya getirecek. Kullanıcılar, telefon ve tabletlerini kolayca yükseltme şansı elde ederken, abonelik planı Samsung’un en üst segment ürünlerini daha erişilebilir hâle getirecek.

Yeni donanım abonelik planının ilk etapta Kore ve ABD'de başlatılması bekleniyor. Eğer süreç Samsung'un istediği gibi giderse gelecekte bu planı ülkemizde de görebiliriz.