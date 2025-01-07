OnePlus'ın 2025'e damgasını vuracak yeni amiral gemisi telefonları OnePlus 13 ve OnePlus 13R tanıtıldı.

OnePlus, en yeni amiral gemileri OnePlus 13 ve OnePlus 13R'yi küresel pazarlarda satışa sunmak üzere tanıttı.

Snapdragon işlemciler, gelişmiş kamera özellikleri ve büyük kapasiteli pilleriyle dikkat çeken yeni iki telefon, üst segmentte rekabetçi birer seçenek olacaklar.

OnePlus 13, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisinden gücünü alıyor ve sektörde bu işlemciyle çıkan ilk telefonlardan biri konumunda. Telefon ayrıca 24 GB RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama sunuyor. 6.82 inç boyutundaki Quad-HD+ LTPO 4.1 ProXDR ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 4.500 nit’e kadar parlaklıkla benzersiz bir görsel deneyim vaat ediyor.

OnePlus 13R ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle geliyor ve 16 GB RAM ile 512 GB depolama seçeneği sunuyor. 6.78 inç boyutundaki Full-HD+ LTPO ekran, Gorilla Glass 7i koruması ve 120 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor.

OnePlus 13 özellikleri

Ekran 6.82 inç Quad-HD+ LTPO 4.1 ProXDR

(1440x3168 piksel), 120 Hz, 4500 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5X Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) Arka Kamera 50 MP (Sony LYT-808, OIS)

50 MP ultra geniş

50 MP periskop telefoto (3x optik zoom) Ön Kamera 32 MP (Sony IMX615) Pil 6.000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0 Bağlantılar 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC Boyutlar ve Ağırlık 162.9 x 76.5 x 8.9 mm, 213g

OnePlus 13R özellikleri

Ekran 6.82 inç Quad-HD+ LTPO 4.1 ProXDR

(1440x3168 piksel), 120 Hz, 4500 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5X Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) Arka Kamera 50 MP (Sony LYT-808, OIS)

50 MP ultra geniş

50 MP periskop telefoto (3x optik zoom) Ön Kamera 32 MP (Sony IMX615) Pil 6.000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0 Bağlantılar 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC Boyutlar ve Ağırlık 162.9 x 76.5 x 8.9 mm, 213g

OnePlus 13 serisi fiyatları

Model Fiyat OnePlus 13 - 12 GB + 256 GB ₹69,999 (yaklaşık 816$) OnePlus 13 - 16 GB + 512 GB ₹76,999 (yaklaşık 897$) OnePlus 13 - 24 GB + 1 TB ₹84,999 (yaklaşık 990$) OnePlus 13R - 12 GB + 256 GB ₹42,999 (yaklaşık 501$) OnePlus 13R - 16 GB + 512 GB ₹49,999 (yaklaşık 582$)

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