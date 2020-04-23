Samsung, Entegre Standa Sahip Bir Tablet Patenti Aldı

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIFO) kayıtlarına geçen yeni bir Samsung tablet tasarımı, dikkatleri üzerine topladı. Bu tasarımda kıvrımlı kenara sahip tablete entegre bir standın olduğu görülüyor.

Son yıllarda pek çok firmanın tasarım dilinde değişiklikler görüyoruz. Apple, eskisinden daha büyük telefonlar üretmeye başladı; katlanabilir, kıvrılabilir, yana doğru uzayabilir cihazlar hayatımıza girdi.

Katlanabilir telefon pazarının öncüsü durumunda bulunan Samsung, şimdi de farklı bir tablet tasarımı için patent aldı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIFO) başvuran firmanın tableti bir standa sahip.

Standınız hep yanınızda:

Özellikle son dönemde çok popüler olan görüntülü görüşmeler için hemen herkes bir kılıf, bir stand ya da bir destek kullanarak cihazlarının dik durumda kalmasını sağlıyor. Görünüşe göre Samsung’un yeni tableti de doğrudan bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

Yaklaşık olarak 30 derecelik bir açıya varabilen tablet standı sayesinde tablet, kullanım esnasında dik bir şekilde durabiliyor. Arka panel kapatıldığındaysa karşımıza tıpkı Galaxy Fold’lardaki gibi bir boşluk çıkıyor. Tabletin kıvrımlı bir kenarı da bulunuyor.

Panelin orta kısmındaysa bir boşluk olduğu dikkat çekiyor. Bu sayede tableti bir yere asmak ya da o aralığa hoparlör yerleştirmek mümkün olabiliyor. Arka panelde ayrıca microSD kart girişi bulunduğu düşünülüyor. Yan taraflardaki güç düğmeleri ve hoparlör/mikrofon ızgaraları da patentte görülüyor.

Samsung, yeni amiral gemisi tabletler geliştiriyor:

Patentlerde gördüğümüz tablet, Güney Koreli teknoloji devinin geliştirdiği söylenen yeni nesil amiral gemisi tabletlerden biri olabilir. Galaxy Tab serisinde böyle bir cihaz görmemiz mümkün olsa da sadece bir patent görmek, cihazın gerçekten üretileceği anlamına gelmiyor. Firmalar, zaman zaman patent sonrası projeden vazgeçebiliyor ya da sırf rakipleri alamasın diye patentleri alabiliyor.

Samsung’un tabletleri hakkında başka söylentiler de bulunuyor. Firmanın Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ adını verdiği amiral gemisi tabletler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu tabletlerden standart modelin 11 inç ekranı olacak, Galaxy Tab S7+ ise 12 inçlik daha büyük bir ekranla gelecek. Bu modellerin S Pen Stylus desteğinin de olması bekleniyor.