Samsung, 10 yıla kadar pil ömrü sunan LTE destekli yeni nesnelerin interneti çözümü Exynos i S111'i resmi olarak duyurdu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giyilebilir güvenlik cihazları ya da akıllı sayaçlar gibi ürünler için geliştirdiği geniş kapsama alanı, düşük güç tüketimi ve tüm konum geri bildirimi ve güçlü güvenlik sunan yeni nesnelerin interneti (IoT) çözümü Samsung Exynos i S111’i duyurdu. Samsung Exynos i S111, internete bağlanabilen cihazlar için bir modem, işlemci, bellek ve Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) içeriyor.

Cortex-M7 200MHz işlem birimi bulunan Samsung Exynos i S111’in içinde SRAM 512KB bellek bulunuyor. LTE sürüm 14 NB-IoT modeme sahip olan Exynos i S111, arayüz konusunda USI, UART, I2C, GPIO, eSIM I/F, SDIO(Host), QSPI(Tekli/Çift/Dörtlü IO mod), SMC; güvenlik konusunda ise eFuse, AES, SHA-2, PKA, Secure Storage, Security Sub-System, PUF desteği sunuyor.

Downlink için 127Kbps, Uplink için ise 158Kbps hıza sahip olan Exynos i S111, devasa büyüklükteki verimli makine iletişimi için dar bir frekans aralığında darbant ya da sinyallerden faydalanıyor. Exynos i S111, NB-IoT ile geniş bir kullanım yelpazesi oluşturmak için 10 yıldan uzun pil ömrü vadediyor. Sahip olduğu gün yönetim özellikleri, onu şu ana kadar tanıtılmış en düşük güç tüketimli nesnelerin interneti çözümlerinden biri haline getiriyor.

Exynos i S111, gerçek zamanlı tam kullanıcı ekipmanı takibi için iki farklı konum belirleme teknolojisinden faydalanıyor. Bunlardan ilki, GPS, Galileo, GLONASS ve BeiDou'yu destekleyen Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS). İkincisi ise konum bilgilerini geliştirmek için Downlink ile sunulan konumlandırma referans sinyallerini kullanan Gözlemlenen Varış Zamanı Farkı (OTDOA).