Samsung Galaxy A37 Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Samsung'un yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy A37 Türkiye'de satışa sunuldu. Peki fiyatı ne kadar.

Samsung, geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi telefonları kadar merakla beklenen yeni A serisi cihazlarını resmen tanıtmıştı. Bu modeller Galaxy A37 ve Galaxy A57 olarak karşımıza çıkıyorlar ve bütçe dostu bir fiyata ileri seviye özellikleri bizlerle buluşturuyorlardı. Şimdi ise beklenen gün geldi.

Samsung’un yeni telefonları ülkemizde satışa sunulmaya başladı. Henüz Samsung’un resmî sitesinde yoklar ancak diğer satııcılarda yer almaya başladılar. Peki daha uygun bir model olan Galaxy A37’nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy A37 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 27.499 TL

Samsung Galaxy A37 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 1080p+, 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Exynos 1480 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 5 MP Ön kamera 12 MP Batarya 5000 mAh (45W) İşletim sistemi One UI 8.5 (Android 16)

Samsung Galaxy A37 hakkındaki tüm detaylar için