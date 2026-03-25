Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunan Samsung Galaxy A37 Tanıttı

Samsung, uygun fiyatlı A serisi telefonları arasında konumlanan Galaxy A37'yi resmen tanıttı. İşte özellikleri.

Samsung, büyük heyecanla beklenen yeni Galaxy A serisi telefonlarını bugün gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı. Tabii ki en çok dikkat çeken model Galaxy A57’ydi ancak ona ek olarak biraz daha uygun fiyatlı bir cihaz olan ve ülkemize de gelmesini beklediğimiz Galaxy A37 de bizlerle buluştu.

Galaxy A37 modeli, arka tarafında tıpkı kardeşi A57 gibi sol üste konumlanan pil şeklinde kamera kurulumu ve önde delikli ekran tasarımıyla geliyor. Plastik yapıya sahip cihazda 6,9 mm kalınlık ve 179 gram ağırlık görüyoruz.

Samsung Galaxy A37 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 1080p+, 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Exynos 1480 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP + 5 MP Ön kamera 12 MP Batarya 5000 mAh (45W) İşletim sistemi One UI 8.5 (Android 16)

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Galaxy A37 modelinde A57 ile aynı 6,7 inçlik 120 Hz ekran var. Kardeşinden bir farkı biraz daha aşağı seviye bir işlemci olan Exynos 1480. Ayrıca RAM seçenekleri de maksimum 8 GB'a kadar. Kamera tarafında ana kameranın 50 MP ile A57'yle aynı ancak ultra geniş kamerası 8 MP olarak eklenmiş. Bunlar dışında batarya, ön kamera gibi teknik kısımlar aynı.

IP68 dayanıklılık ile sunulacak Galaxy A37 modeli lavanta, kömür grisi, yeşil ve beyaz renkler ile sunulacak. 10 Nisan'da satışa çıkacak cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.