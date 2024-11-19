Samsung Galaxy A56, Çin'in CCC sertifikasyon sisteminde görüldü. Telefon, hızlı şarj konusunda önemli bir iyileştirmeye sahip olacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen orta segment telefonu Galaxy A56, Çin'in CCC sertifikasyon sisteminde görüldü. Akıllı telefon, çok büyük ve önemli bir yükseltmeye ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.

Samsung'u bilirsiniz; hızlı şarj konusunda çok da ileri seviyede değil. Ancak Samsung Galaxy A56'nın bu durumu değiştirebileceği düşünülüyor. Zira CCC sertifikasına göre bu akıllı telefon, 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Böylelikle Samsung, Galaxy A serisinde ilk kez bu denli yüksek hızlı şarj desteği sunmuş olacak. Üstelik bu akıllı telefon, Samsung Galaxy S24 Ultra'ya yetişmiş olacak.

Telefonun diğer özellikleri de gün yüzüne çıkmış durumda

Daha önce yaşanan sızıntılar, yaklaşmakta olan Galaxy A56'nın bazı özelliklerini gün yüzüne çıkartmış durumda. Söylentilere göre Samsung'un yeni telefonu, Exynos 1580 işlemciden güç alacak ve bu işlemci, Qualcomm Snapdragon 888'le rekabet edecek. Üçlü kamera kurulumuna sahip olacak telefonda "50 MP + 12 MP + 5 MP" şeklinde bir kamera kurulumu göreceğimiz, selfie cephesinde ise 12 MP'lik yeni bir sensör bulunacağı da söylentiler arasında.

Samsung, Galaxy A56'ya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynakları, bu akıllı telefonun Galaxy S25 ailesinden kısa bir süre piyasaya sürüleceğini düşünüyorlar. Takvimler Mart 2025'i gösterdiğinde Samsung'un orta segmentteki yeni kralıyla tanışacağız gibi görünüyor.