Samsung Galaxy S25 serisinin giriş seviye modelinde bile 12 GB RAM olacağına ilişkin iddialar giderek güçleniyor. Peki Samsung, neden böyle bir şey yapmaya karar verdi?

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Ocak 2025'te duyurulacak Samsung Galaxy S25 ailesinin temel modelinde de 12 GB RAM bulunacağına ilişkin iddialardan bahsetmiştik. Gelen son haberler, bu iddianın gerçeklik payının arttığını gözler önüne seriyor.

Bu kez akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından "Jukanlosreve", Galaxy S25 serisinin giriş seviye modelinde bile 12 GB RAM bulunacağını söyledi. Üstelik Jukanlosreve, Samsung'un buna rağmen fiyat artışına gitmeyeceğini de ileri sürdü. Ancak kaynağımız, bu açıklamaları yaptığı paylaşımı bir süre sonra sildi. Bunun nedeni şimdilik belli değil.

Samsung neden 12 GB RAM'e geçiş yapıyor?

Sektör kaynaklarına göre Samsung'un başlangıç model Galaxy S25'te bile 12 GB RAM kullancak olmasının temel nedeni, yapay zekâ destekli özellikler. Kaynaklar, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak telefonların daha iyi yapay zekâ performansı sunabilmesi için RAM kapasitesinde artış yapılması gerektiğine inanıyorlar.

Samsung Galaxy S25 serisi ile ilgili olarak aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Yaşanan sızıntılar, telefonların neredeyse tüm özelliklerinin ortaya çıkmasına yol açtı ve bundan sonra yapabileceğimiz tek şey, lansman gününü beklemek.