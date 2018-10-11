Bağdat Caddesi'nde bir basın etkinliği düzenleyen Samsung, Galaxy A7 (2018) Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Üç arka kameraya sahip olan cihaz, orta seviyenin en iyi kamera performanslarından birini sunuyor.

Malezya ile aynı anda İstanbul Bağdat Caddesi’nde bir etkinlik düzenleyen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dördüncü nesil Galaxy A7 modelini resmi olarak Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının beğenisine sundu.

Üç arka kamerası ile dikkat çeken Galaxy A7 (2018), seviyesinin çok üzerinde fotoğraf kalitesi vadediyor. Ayrıca cihazın ön kamerası da arka kamerasının altında kalmayan bir selfie kalitesi sunuyor. Böylece yeni Galaxy A7, mobil fotoğrafçılığa önem verenler için doğru tercih haine geliyor.

Yeni Galaxy A7, 6 inçlik büyük bir ekrana sahip. Fakat cihazın infinity display tasarımı, büyük ekranlı olmasına rağmen tek elde tutuşu kolay hale getiriyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan ekran, günümüz trendine uyarak 18.5:/ ekran formatı ile geliyor.

Galaxy A7 (2018) modelinin belki de en kötü yanı kutudan Android Oreo işletim sistemi ile çıkıyor olması. Fakat lansman sırasında konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsung, cihazın Android Pie sürümüne güncelleneceğini belirtti.

Samsung Galaxy A7 (2018) Özellikler

6.0 inç Full HD+ (1080×2220) Super AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli 2.2GHz işlemci

4GB RAM, 64GB/128GB depolama / 6GB RAM, 128GB depolama

24MP, f/1.7 AF + 8MP, f/2.4 ultra geniş açı + 5MP, f/2.2 derinlik sensörlü üç arka kamera

24MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

3300mAh batarya

Android 8.0 Oreo işletim sistemi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth® v 5.0 (LE 2Mbps’e kadar), ANT+, USB Type-B bağlantı

Samsung’un orta seviyedeki yeni temsilcisi Galaxy A7 (2018), Kasım ayında Türkiye’de resmi olarak satışa sunulacak. Samsung, cihazın fiyatı ile ilgili bir bilgilendirme yapmadı ancak satışa sunulacağı tarih yaklaştıkça fiyatı da ortaya çıkacaktır.