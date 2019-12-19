Galaxy Fold 2'nin İlk Kanlı Canlı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz eylül ayında basına yansıyan bazı raporlarda, Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonunun Moto Razr gibi flip tarzı bir forma sahip olacağı belirtiliyordu. Bugün sızdırılan görüntüler, cihaza ilk bakışımızı atmamızı sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy Fold ile katlanabilir akıllı telefon dünyasına iddialı bir giriş yapan Samsung, cihazın menteşe ve ekran tarafındaki kusurları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında Galaxy Fold’u yeniden tasarlayan Güney Koreli şirket, bu sefer eksiksiz bir cihazla karşımıza çıkmayı başarmıştı.

Gözler şimdi, Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı yeni katlanabilir akıllı telefonunda. Sızıntı konusunda başarılı bir sicile sahip olan Ice Universe, Twitter hesabından heyecanla beklenen cihazın ilk görüntülerini paylaştı.

İşte tam ekran tasarımlı Galaxy Fold 2

“Yeni nesil Galaxy Fold” olarak adlandırılan telefon, selefine kıyasla bambaşka bir tasarıma sahip. Yakın zaman önce tanıtılan Motorola Razr’a oldukça benzeyen cihaz, üst kapağının sağ köşesine konumlandırılan çift kamera kurulumu ile geliyor. Söz konusu kameranın yanında ise saat, tarih, pil yüzdesi ve bildirimleri gösteren bir ekran bulunuyor.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu esnek bir OLED ekrana sahip. Sızdırılan görüntülerden ekranın tek bir parça olduğunu görüyoruz. Oldukça kompakt görünen 6.7 inçlik ekranın dört bir yanında yuvarlak köşeler ve siyah çerçeveler bulunuyor. Üst tarafta ise son dönemde pek çok akıllı telefonda rastladığımız delikli ön kamera görüyoruz.

Galaxy Fold 2'de bildirimler, cihaz kapalıyken de kontrol edilebilecek

IceUniverse, geçtiğimiz haftalarda yaptığı Twitter paylaşımında Samsung Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2’nin 18 Şubat 2020’de San Francisco’da tanıtılacağını iddia etmişti. Galaxy Unpacked 2019’un tarihi Samsung tarafından henüz onaylanmadı. Dahası Galaxy Fold 2’nin de aynı etkinlikte tanıtılacağı şu an için yalnızca spekülasyondan ibaret; ancak şu ana kadarki raporlar bu ihtimalin oldukça kuvvetli olduğunu gösteriyor.