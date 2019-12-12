Samsung Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2, 18 Şubat'ta Tanıtılacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S11 serisini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi belli oldu. İddiaya göre katlanabilir telefon Galaxy Fold 2’nin de gün yüzüne çıkmasını beklediğimiz etkinlik, 18 Şubat 2020’de San Francisco’da gerçekleşecek.

Bugüne kadar Samsung Galaxy S11 hakkında pek çok söylenti duyduk. Hatta geçtiğimiz günlerde cihazın sızdırılan kanlı canlı bir görüntüsünü de sizlerle paylaşmıştık. Bugün itibarıyla cihazın etrafındaki heyecan duvarı daha da yükselecek gibi duruyor.

Sızıntıların efendisi Ice Universe, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samsung Galaxy S11’in 18 Şubat 2020’de tanıtacağını söylüyor. Aynı tweette, katlanabilir ekranlı akıllı telefon Galaxy Fold’un halefinin de açıklanabileceği ifade ediliyor.

Bu arada Galaxy Unpacked etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceğinin henüz Samsung tarafından onaylanmadığını söylemiş olalım. Ice Universe’ün belirttiği tarih, şubat ayındaki MWC’nin (Mobil Dünya Kongresi) öncesine işaret ediyor.

Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi serisinde Galaxy S11e, Galaxy S11 ve Galaxy S11 Plus olmak üzere üç farklı model görmeyi bekliyoruz. Aynı etkinlikte tanıtılacağı tahmin edilen Galaxy Fold 2 hakkında ise çok az şey biliniyor. Samsung, yeni katlanabilir telefonunu 18 Şubat’ta tanıttıktan sonra MWC 2020’de sergilemeyi düşünüyor olabilir.

Galaxy S11’de hangi özellikler olacak?

Galaxy S11, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca epeyce konuşuldu. Daha önce bize üç modelin neye benzediği hakkında fikir veren bazı Galaxy S11 renderları görmüştük. Söz konusu görüntüler çoğunlukla, kavisli bir AMOLED panel, ortadan delikli ekran ve domino taşı şeklinde bir arka kamera sistemine işaret ediyor.

Galaxy S11 ve S11 Plus, 108MP çözünürlüğünde yeni bir sensörle geliyor. Gece Hyperlapse, Dikey Panoramalar, 8K video ve Yönetmenin Görünümü şeklinde pek çok özelliğe sahip olan kamera, iPhone 11’in karşısına oldukça iddialı bir şekilde çıkmaya hazırlanıyor. Üç modelin de Exynos 990/Snapdragon 865 yonga seti tarafından destekleneceği söyleniyor.

Galaxy S11 ve Galaxy S11 Plus sırasıyla 6.7 inç ve 6.9 inç ekranlarla gelecek. . Bu modellerin bir kısmı veya tamamı 120Hz yenileme hızı sunabilir. Son olarak Samsung’un çeşitli pazarlar için Galaxy S11’in 5G versiyonunu piyasaya sürebileceğini de söylemiş olalım.